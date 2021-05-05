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Elazığ'da geleneksel '23. sahur halayı'nın tadını temizlik görevlileri çıkardı

05.05.2021 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da her sene coşkuyla kutlanan ve geleneksel hale gelen her Ramazan ayının 23. sahuru bu sene tam kapanmanın gölgesinde geçti. Davul ve klarnet sesini duyan Elazığlılar balkondan eşlik ederken sahada görev yapan temizlik görevlerileri ise sosyal mesafe kurallarına uyarak halay çekti.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da vatandaşlar, Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evde kalarak 17 günlük tam kapanmaya dikkat ediyor. Merkeze bağlı İcadiye Mahalle muhtarı ise sahur halayı geleneğini devam ettirmek ve pandemi sürecinde vatandaşlara moral vermek istedi. Bu kapsamda geleneksek hale gelen ‘23. sahur halayı’ etkinliğini düzenledi.

Vatandaşlar müzisyenlerin davul ve klarnet eşliğinde yöreye ait çaldıkları parçalara balkonlarından eşlik ederken 7/24 boyunca sahada görev yapan Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ele ele tutuşmadan sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak halay çekti. Ekiplerin o anları renkli görüntülere sahne olsa da buruk geçti.

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''GELENEĞİ YAŞATMAK İSTİYORUZ''

Geleneği devam ettirdiklerini belirten İcadiye Mahalle Muhtarı İrfan Gözvur, “Geçmiş dönemlerde her Ramazan ayında yaptığımız etkinliğimiz mevcuttu. Daha coşkulu ve güzel bir şekilde yapıyorduk. Bu pandemi, kısıtlama ve tam kapanmadan dolayı vatandaşlarımız balkonlardan bu coşkulu etkinliği yaşadılar. Gönül isterdi ki, birlik ve beraberlik içinde bir halay çekelim ve onlarda istiyorlardı. Sizler de gördünüz hepsi balkonlardan eşlik etti. Müzisyen arkadaşlarımız geldikleri zaman belediye personellerimiz de buradaydılar. Belediye personelinin halay çekmelerini istedik, kendileri de kıpır kıpırdı. Onlar da bir nebze olsun stres attılar. Geleneğimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Bu örf, adet ve geleneklerimizi geçmiş dönemlerde bütün mahallelerimizde yapılıyordu. Bu etkinliğin aslı Yeni Mahalle’de yapılırdı. Onlar da bu pandemiden dolayı yapamadılar. İnşallah onlarla da daha sonraki dönemlerde daha coşkulu bir şekilde yapacağız” dedi.

''HALAY ÇOK İYİ GELDİ''

Böyle bir etkinlik kapsamında halay çekerek stres attıklarını dile getiren temizlik görevlisi Hayrullah Demir ise “ Elazığ Belediyesi gece gündüz demeden pandemi dahi olsa 7/24 boyunca çalışmaktayız. Herkes evlerinde olduğu halde biz yine de hizmete devam ediyoruz. Aziz mübarek bir gün Ramazan ayının 23. gecesinde her sene yaptığımız bir gelenek. Az da olsa bu sene bir neşe kaynağı oldu. Allah, böyle bir geleneği bozmadığı için muhtarımızdan razı olsun. Bu da bir stresti. Hem iş hem de pandemiden dolayı bir stres vardı, çok iyi geldi. Şuan mesai devam ediyor halka hizmette durmak yok” şeklinde konuştu.

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Müzisyen Burak Daşdelen da “ Elazığ Belediyesi çalışanları az önce yanımızdaydı. Bizler müzisyenler olarak bu gelenek ve kültürlerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Her ne kadar hastalık, virüs olsa da sosyal mesafe eşliğinde kurallara uyarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yasaklar vardı, millet evde bunalmıştı. Bugün bu gırnataya üfledik, millet balkonlardaydı ve onlara bir moral oldu” diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Ramazan
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