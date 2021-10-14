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  4. Elazığ'da görüldü! Sudaki karartı su sumuru çıktı

Elazığ'da görüldü! Sudaki karartı su sumuru çıktı

14.10.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) "nesli tehdide yakın" kategorisinde listelenen su samuruna rastlandı. Su samurunu fark eden köy muhtarı Muhtar Taşgın, ''Dedelerimiz, babalarımız Fırat Nehri'nde bu hayvanın olduğunu söylerlerdi. Babam da bölgede yaklaşık 50 yıl önce su samuru gördüğünü söylemişti. Daha önce ben de 3-4 kez görmüştüm'' diyerek yaşadığı andan bahsetti.

Elazığ'da görüldü! Sudaki karartı su sumuru çıktı

Keban ilçesinin Taşkesen Köyü Muhtarı Fikret Taşğın, göl kenarında su yüzeyinde gördüğü su samurunu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kayıtlarda, su samurunun baraj gölünde yakaladığı balığı yerken bir anda suya atlayıp gözden kaybolması, daha sonra gölde görülmesi yer alıyor.

Muhtar Taşğın, AA muhabirine, baraj gölünde karartı gördüğünü, yaklaştığında bunun su samuru olduğunu fark ettiğini söyledi.

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''3-4 KEZ GÖRDÜM''

Su samurunun balık yerken kendisini fark etmesi üzerine suya atladığını, bir süre suda görüldükten sonra gözden kaybolduğunu dile getiren Taşgın, daha önce de bölgede 3-4 kez su samuru gördüğünü ancak yanında cep telefonu olmadığı için onları görüntüleyemediğini belirtti.

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Taşğın, "Dedelerimiz, babalarımız Fırat Nehri'nde bu hayvanın olduğunu söylerlerdi. Babam da bölgede yaklaşık 50 yıl önce su samuru gördüğünü söylemişti." dedi.

(AA)

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