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  4. Elazığ’da kar yağışı etkili oldu, rampada kayan araçlar birbirine çarptı

Elazığ’da kar yağışı etkili oldu, rampada kayan araçlar birbirine çarptı

18.01.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da kar yağışının etkili olmasıyla birlikte sürücüler zor anlar yaşadı. Rampada kayan ve birbirine çarpan araçlar kameralara yansıdı. Bazı sürücülerin kayan araçları durdurmak için araçtan inip otomobili tutmaya çalıştığı görüldü.

Elazığ’da öğleden sonra aniden bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışıyla beraber buzlanma meydana geldi.

ARAÇLAR PEŞ PEŞE KAYMAYA BAŞLADI

Merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi’nde de sürücüler zor anlar yaşadı. Rampada çıkmaya ve inmeye çalışan araçlar, peş peşe kaymaya başladı. Bazı sürücülerin ise kayan araçları durdurmak için araçtan inip otomobili tutmaya çalıştığı görüldü.

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O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Kazalarda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Elazığ
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