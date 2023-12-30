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Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar! İlk sözleri bu oldu: İnşallah bir yerde felaket yaşanmamıştır

30.12.2023 18:33 | Son Güncelleme:
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Deprem hayatımızın merkezinde yer almaya devam ediyor. Son olarak Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bazı vatandaşlar paniklerken insanlar kendilerini sokaklara attı. O sırada yerel bir kanal da canlı yayındaydı. Deprem anı saniye saniye kaydedilirken programdakiler, "İnşallah bir yerde felaket olmamıştır." diyerek temennilerini iletti.

Elazığ’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle birlikte vatandaşlar sokağa dökülürken, kentte yerel bir televizyonda program yapanlar ise depreme canlı yayında yakalandı.

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OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 16.26’da merkez üssü Elazığ olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

CANLI YAYINDA YAKALANDILAR

Depremle birlikte vatandaşlar ev ve iş yerlerinden çıkıp sokağa koşarken, yerel bir televizyonda program yapanlar ise depreme canlı yayında yakalandı. O anlar canlı yayın kameralara yansıdı. Soğukkanlılığını koruyan katılımcılar, "Burası zemini sağlam bir yer. İki katlı bir binadayız. İnşallah bir yerlerde felaket olmamıştır." ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan, Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada ise, "Meydana gelen deprem sonrasında saat 17.13 itibariyle ilimizde AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimizi depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir” denildi.

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