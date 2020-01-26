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Elazığ'daki depremin ardından Balıkesir'de deniz çekildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 12:38 | Son Güncelleme

Balıkesir Burhaniye'de deniz suyu çekildi. Elazığ'daki depremin ardından denizin çekilmesi vatandaşları telaşlandırdı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Ören sahilinde sabah sporu yapan vatandaşlar denizin çekildiğine şahit oldu. Elazığ depreminin ardından denizin çekilmesi vatandaşları endişelendirirken, 2 bin 500 yıllık Adramytteion Limanı’nın taşları da ortaya çıktı ve denizde küçük adacıklar oluştu.

'İLK DEFA DENİZ BU KADAR ÇEKİLDİ'

Çekilmenin endişeye neden olduğunu anlatan emekli Astsubay Timur Yılmaz, “Ben yıllardır buralarda yürürüm. Sahili seyrederim. İlk defa denizin bu kadar çekildiğini gördüm. 2 bin 500-3 bin yıllık tarihi Adramyteion Limanı ortaya çıkmış. Su bir hayli çekilmiş. Allah, tabi afetlerden korusun. İnşallah, kötü bir deprem veya afet habercisi değildir” dedi.

'PEK HAYRA ALAMET DEĞİL'

İnşaat ustası Kemal İşi de, “Yıllardır sahilde yürürüm ben. Suyun bu kadar çekilmesini ilk defa gördüm, eski liman ortaya çıktı. Bu pek hayra alamet değil. Deprem oldu dün gece. İnşallah bu deprem habercisi değildir” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Burhaniye Elazığ

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