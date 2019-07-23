HABER

Elazığ merkezli 3 ilde silah ticareti operasyonu: 4 şüpheli adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 11:03 | Son Güncelleme

Jandarma ekiplerinin çalışması sonrası Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi, 17 adet tabanca ile çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği operasyon kapsamında 7 kişi hakkında da işlem yapıldığı öğrenildi.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler, ’Silah ve Mühimmat Ticareti’ yapanlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 aylık çalışma yaptı.

Elazığ merkezli 3 ilde silah ticareti operasyonu: 4 şüpheli adliyede

Jandarma ekiplerinin çalışması sonrası Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi, 17 adet tabanca ile çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği operasyon kapsamında 7 kişi hakkında da işlem yapıldığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler, ’Silah ve Mühimmat Ticareti’ yapanlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 aylık çalışma yaptı. Ekiplerin teknik ve fiziki takiple yaptığı çalışma kapsamında Elazığ, Bingöl ve Adana’da şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin tespit edilmesi üzerine Elazığ merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, 17 adet tabanca, 3 tabanca şarjörü, 20 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 11 adet 7,62 mm çapında kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet 5,56 mm çapında piyade tüfeği fişeği ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan 4 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında biri cezaevinde tutuklu toplam 7 kişi hakkında da işlem yapıldığı, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Elazığ merkezli 3 ilde silah ticareti operasyonu: 4 şüpheli adliyede

Elazığ merkezli 3 ilde silah ticareti operasyonu: 4 şüpheli adliyede

Elazığ merkezli 3 ilde silah ticareti operasyonu: 4 şüpheli adliyede

Böylesi hiç görülmedi! Tehlike saçıyorBöylesi hiç görülmedi! Tehlike saçıyor
Kuyuya düşen kediyi, itfaiye kurtardıKuyuya düşen kediyi, itfaiye kurtardı
Hain patlamada hayatını kaybeden sürücünün kimliği belirlendiHain patlamada hayatını kaybeden sürücünün kimliği belirlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

Ebru Polat'tan çok konuşulacak görüntü: Hayırdır oğlum

Ebru Polat'tan çok konuşulacak görüntü: Hayırdır oğlum

İran ABD'ye son sözünü söyledi!

İran ABD'ye son sözünü söyledi!

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Son dakika! Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Bilecik'te bıçaklı kavga! İki gurup birbirine girdi: Yaralılar var

İki gurup birbirine girdi: Yaralılar var

Sel felaketi nedeniyle Düzce Akçakoca’da denize girmek yasaklandı

İkinci bir duyuruya kadar denize girmek yasak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.