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Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 01:50 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da 15 Temmuz  Demokrasi ve Milli Birlik Günü, düzenlenen etkinliklerle anıldı.  Elazığ Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.

Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşması

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, düzenlenen etkinliklerle anıldı.
Elazığ Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı. Kent merkezindeki Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen bulaşmaya Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ CHP Milletvekili Gürse Erol, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, Elazığ Belediyesi bünyesindeki mehter takımının konseriyle başlamasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.
Programda konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, 15 Temmuz'un Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade ederek, "Çok şükür aziz bir milletin fertleriyiz. Bundan şeref duyuyoruz. Tarihe damgasını ve yön vermiş milletin mensuplarıyız. 15 Temmuz bayrağa, millete ve milli birlik beraberliğe sahip çıkmanın adıdır. Dünya demokrasi tarihinde altın harflerle yazılacak direnişin adıdır. Milletin birlik ve beraberlik halinde direnmesiyle bu demokrasi zaferi kazanılmıştır" dedi.
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:
''15 Temmuz gecesi Elazığ'da ve tüm Türkiye'de sokaklara inenlerin, vatanımızın, demokrasimizin ve özgürlüğümüzün korunmasında katkısı var. FETÖ terör örgütü mensupları tarafından yapılan darbe girişiminde tüm farklılıkları bir kenara bırakarak, kadınıyla, çocuğuyla, her kökenden insanıyla dünyayı kendine hayran bırakan aziz milletimizin fertlerine teşekkür ediyorum."

FOTOĞRAFLI

Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşmasıElazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşmasıElazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü buluşması

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