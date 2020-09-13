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Elazığ’da 20 kelime söyleyen papağan ilgi görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 11:12 | Son Güncelleme

Elazığ’da çok sayıda kelime öğrenen ve "La ilahe illallah" da diyebilen papağan görenleri hayrete düşürüyor.

Elazığ’da 20 kelime söyleyen papağan ilgi görüyor

Büyük Çarşı’da bulunan bir pet shoptaki Amazon cinsi 5 yaşındaki papağan, ‘‘Hacı Baba, Hacı Fatih, La ilahe illallah, Allah, anne ve babacık" gibi birçok kelimeyi söyleyebiliyor. 20’ye yakın kelime öğrenen papağan 10 bin TL’den satışa çıkarıldı.

25 yıldır pet shop işi ile uğraştığını belirten Fatih Gürbüz, papağanın her türlü kelimeyi kavrama yeteneğine sahip olduğunu belirterek, "Yaklaşık 4 yıldır bende ve değeri şu anda 10 bin liradır. 20’ye yakın kelime konuşuyor. Devamlı konuşuyoruz, genelde her şeyi de söylüyor. Akla gelebilecek her türlü kelimeyi kavrıyor, söylüyor. Bunların ömrü insan ömrü gibi ortalama 70 yıl yaşıyorlar. Şu anda 5 yaşında, yavru sayılır. Her türlü kelimeyi de kavrama yeteneğine sahip, çarşının gülü ve herkes onu çok seviyor. Gelen giden arkadaş ve müşteriler onunla çok fazla ilgileniyorlar. Bayağı diyalogcu bir papağan” dedi.

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Çarşı esnaflarından Murat Doğan ise, “Biz bir senedir tanışıyoruz. Buraya geldiğimizde yemek bile yedirtmiyor, yemeği ona da veriyoruz, yemeği vermediğimiz zaman kafasını cama vurup çağırıyor. Genelde ‘Hacı Baba’, ‘Hacı Fatih’, ‘La ilahe illallah’, ‘Allah’, ‘Anne’ ve ‘Babacık’ gibi birçok kelimeleri söylüyor. Sadece çarşının değil, Elazığ’ın maskotu olmuş. Başka yerlerden sırf bunu görmeye gelenler oluyor. Çarşıda kuş ve başka şeyler almaya gelenler gelip seviyorlar, hatta ziyarete gelip gidenler oluyor” diye konuştu.

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(İHA)

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