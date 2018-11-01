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Elazığ’da arılarına bakmaya giden kişi ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 20:10 | Son Güncelleme

Elazığ’da arılarına bakmaya giden kişi ölü bulundu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde arılarını kontrol etmeye giden kişi, köylüler tarafından ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Beydeğirmeni köyü Melilan mezrası Kurik Deresi mevkisindeki arılarını kontrol etmeye giden Satım Öcaloğlu'nun (61) cansız bedenini köylüler buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, cenazeyi Keban Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırdı.

Burada yapılan incelemenin ardından Öcaloğlu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere Elazığ Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

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