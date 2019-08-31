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Elazığ'da fırtına

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 14:51 | Son Güncelleme

Baskil ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle yaklaşık bin kayısı ağacı devrildi, evlerin çatısı uçtu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Baskil içesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtınada çok sayıda kayısı ağacı devrildi, evlerin çatısı uçtu.

İlçede dün yaklaşık 3 saat etkisini sürdüren sağanak ve fırtına ilçenin Karakaya Baraj Gölü kıyısındaki kayısı bahçelerinde yaklaşık bin kayısı ağacının devrilmesine yol açtı.

Kayısı üreticilerinin büyük zarar gördüğü fırtınada bazı evlerin çatıları uçtu, güneş enerjisi panelleri devrildi, duvarları yıkıldı.

İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fırtınanın etkili olduğun köylerde hasar tespit çalışmalarına başladı.

Çiğdemli köyü muhtarı Cumali Yüzgeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün meydana gelen sağanak ve fırtına nedeniyle afet yaşadıklarını belirtti.

Fırtınaya dışarıda yakalanan insanların can havliyle kapalı mekanlara sığındıklarını ifade eden Yüzgeç, şöyle devam etti:

"Dün ikindiden sonra başlayan kuvvetli sağanak ve fırtına hemen hemen 3 saat sürdü. Fırtınayla herkes kendini korku içerisinde evlerine attı. Rüzgar o kadar kuvvetli esiyordu ki hakikaten büyük korku yaşadık. Akşam saatlerinde sağanak ve fırtına durdu. Sabah uyandığımızda gördüğümüz manzaralar karşısında hayretler içerisinde kaldık. Bahçelerimizdeki kayısı ağaçları kökünden devrilmiş, evlerin çatıları ve kiremitleri uçmuş, güneş enerjisi panelleri, direkler devrilmişti. Çok büyük bir felaket yaşadık, zararımız büyük. Karakaya Baraj Gölü kıyısındaki köylerde şu ana kadar bine yakın kayısı ağacının devrildiğini tespit ettik."

Yüzgeç, zararlarının büyük olduğunu, yetkililerden yardım beklediklerini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Baskil Elazığ fırtına Kayısı ağaçları

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