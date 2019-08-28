HABER

Elazığ'da haç işaretli fresk ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 21:02 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da jandarma ekipleri, bir yolcu otobüsünde yaptıkları aramada haç işaretli pirinçten yapılmış tarihi fresk ele geçirdi.

Elazığ'da haç işaretli fresk ele geçirildi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da jandarma ekipleri, bir yolcu otobüsünde yaptıkları aramada haç işaretli pirinçten yapılmış tarihi fresk ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerirnce, merkeze bağlı Sakabaşı köyü yakınlarında yaptıkları yol kontrol uygulaması sırasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramada otobüsün bagaj bölümünde bir yolcuya ait uydu anteni kutusu içerisinde eşarba sarılı tarihi eser olduğu öğrenilen haç işaretli pirinçten yapılmış fresk ele geçirildi. Ele geçirilen haç işaretli fresk, Elazığ Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Elazığ'da haç işaretli fresk ele geçirildiElazığ'da haç işaretli fresk ele geçirildiElazığ'da haç işaretli fresk ele geçirildi

PARTNER Ünlü model çırılçıplak soyundu! Olay paylaşım Ünlü model çırılçıplak soyundu! Olay paylaşım
Operasyon düzenlenen evden cephane çıktıOperasyon düzenlenen evden cephane çıktı
D100 karayolunda korkutan kazaD100 karayolunda korkutan kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Q7'nin yeni takımı! Süper Lig'de kaldı

İşte Q7'nin yeni takımı! Süper Lig'de kaldı

Destici'den flaş çıkış: Bütün belediyelere kayyum atansın

Destici'den flaş çıkış: Bütün belediyelere kayyum atansın

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

Uzman onbaşıyı öldürmüşlerdi! Soruları gülerek yanıtladılar

Uzman onbaşıyı öldürmüşlerdi! Soruları gülerek yanıtladılar

6 sapığın tecavüzüne uğradı ceza olarak saçları kazındı

6 sapığın tecavüzüne uğradı ceza olarak saçları kazındı

'Tuttuğu kiralık katil öldürdü’ iddiasında yeni gelişme!

'Tuttuğu kiralık katil öldürdü’ iddiasında yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.