Elazığ'da haç işaretli fresk ele geçirildi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da jandarma ekipleri, bir yolcu otobüsünde yaptıkları aramada haç işaretli pirinçten yapılmış tarihi fresk ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerirnce, merkeze bağlı Sakabaşı köyü yakınlarında yaptıkları yol kontrol uygulaması sırasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramada otobüsün bagaj bölümünde bir yolcuya ait uydu anteni kutusu içerisinde eşarba sarılı tarihi eser olduğu öğrenilen haç işaretli pirinçten yapılmış fresk ele geçirildi. Ele geçirilen haç işaretli fresk, Elazığ Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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