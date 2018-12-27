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Elazığ'da okullara kar tatili

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 19:04 | Son Güncelleme

ELAZIĞ ve ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Elazığ'da okullara kar tatili

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ ve ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Elazığ kent merkezi ve ilçelerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın için tatil ilan edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince olumsuz hava koşulları nedeniyle Elazığ Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde, mevcut kar yağışının il genelinde devam edeceği, buna bağlı olarak buzlanma ve don olayının beklendiğinden yaşanan ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla 28 Aralık 2018 Cuma günü Elazığ merkez ve ilçelerde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir."
Öte yandan, yarın kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

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