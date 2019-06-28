Elazığ'da silahlı kavgada 2 kardeş yaşamını yitirdi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Muhammet Karagül (38) ile kardeşi Kadir Karagül (35) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Ahmet Aytar Meydanı'nda dün gece, iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Muhammed ve Kadir Karagül kardeşler ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Karagül kardeşler Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer 2 yaralı ise Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Karagül kardeşler, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının tedavileri sürerken, polis kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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