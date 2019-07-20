Elazığ'da yolcu minibüsü devrildi: 4 yaralı 

Erkan BAY/PALU (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkan yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Palu ilçesinde meydana geldi. Gemtepe köyüne yolcu taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 P 4111 plakalı yolcu minibüsü, Köklüce köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, minibüste bulunan 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Palu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
FOTOĞRAFLI
Okuyucu Yorumları 0 yorum