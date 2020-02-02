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Elazığ'daki deprem sonrası hasar tespit edilen 80 okulda eğitim yapılmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 12:59 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Bu okulların yıkımına karar verildi. Bu okulların 32'si Elazığ'da, 27'si Malatya'da, 14'ü Adıyaman'da, 7'si Diyarbakır'da" - "İlk defa, yabancı dil öğretmenlerinin öğretmen olabilmek için de 4 beceriye dayalı testten geçme koşulunu hazırlıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem sonrası hasar tespiti yapılan 80 okulda eğitim öğretim faaliyeti yapılmayacağını, bu okullar için yıkım kararı verildiğini açıkladı.

Bakan Selçuk, Kanal 7 Televizyonu'nda canlı yayınlanan programda, eğitim gündemine ilişkin açıklamalar yaptı, soruları yanıtladı.

Elazığ'daki depremden hemen sonra bölgede yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda hasar gören eğitim kurumlarının belirlendiğini ifade eden Selçuk, "Hasar tespit çalışmalarımız sonucunda bölgede yaklaşık 80 okulda eğitim öğretim faaliyeti yapılmayacak. Bu okulların yıkımına karar verildi. Bu okulların 32'si Elazığ'da, 27'si Malatya'da, 14'ü Adıyaman'da, 7'si Diyarbakır'da. Bu okulların hangi süreçte nasıl yapılacağına ilişkin kararlarımızı almış bulunuyoruz." diye konuştu.

Selçuk, hem hayırseverlerin katkısı hem de milli bütçeden ayrılan kaynakla okullara ilişkin ihtiyaçların tamamını çok kısa sürede gidereceklerini vurguladı.

Yabancı dil öğretiminde ana dilin önemine işaret eden Bakan Selçuk, Türkçe 4 dil becerisinin ölçülmesine ve Türkçe Söz Varlığı Projesi'ne ilişkin çalışmaları özetledi.

Bakan Selçuk, "İlk defa, yabancı dil öğretmenlerinin öğretmen olabilmek için de 4 beceriye dayalı testten geçme koşulunu hazırlıyoruz şu anda. Sadece gramer temelli bir sınav değil konuşma, okuduğunu anlama, dinlediğini anlama gibi becerilere bakacağız." ifadelerini kullandı.

- "Tatil süreleriyle ilgili planlama aynen devam edecek"

Ara ve yaz tatillerine ilişkin bir soru üzerine Selçuk, ara tatillerin asıl sebebinin öğretmen eğitimleri olduğunu ifade etti. Ara tatillerde öğretmenlere yönelik verimli çalışmalar yaptıklarına işaret eden Selçuk, "Türkiye'de 180 iş günü var. Bu Avrupa Birliği'nde 200-210 gün, Japonya'da 240 iş günü okul var. Öğrenci için 3 ay yaz tatilini şahsen uzun buluyorum. Aklınıza gelen ilk 30 ülkeyi sayın. Hiçbirisinde bu kadar uzun bir tatil yok. Azami 1,5 ay civarında tatil var. Bunun hemen sayısını artırmak da bana göre doğru değil. Türkiye'nin kaliteyi çalışıp ondan sonra bunu artırmaya doğru bir yolculuğa ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, okullarda yaz tatili ve ara tatil sürelerine ilişkin planlamanın aynen devam edeceğini belirtti.

Okulların açık olduğu sürenin genişletilip genişletilmeyeceğine ilişkin bir soruya karşılık Bakan Selçuk, "Şu anda yok, bu şekilde devam edecek. Bunun zamanı var. Yaz tatilini 15 gün kısalttık, ileride belki bir 15 gün daha kısalabilir. Çok nitelikli bir hale getirelim bu süreci, sonrasında artış ayrı konuşulur." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
meb Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

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