Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde okullara kar tatili

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verildiği bildirildi.
Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Alacakaya ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle öğlenden sonra okullar okullar tatil edilmiştir"denildi.
Öte yandan, Meteoroloji bugün Elazığ’ın doğu ilçelerinde yoğun kar yağışı ve fırtına beklendiğini bildirdi.
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