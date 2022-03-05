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Elbisesiz yapamam diyenler için rahatlığı ve şıklığıyla büyüleyecek midi boy elbise önerileri

04.03.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şıklığıyla her zaman dikkat çekmeyi seven kadınlar buraya! Gardırobunuzda sayısız renkte ve modelde elbise olsa da her mevsim ve her yerde giyilebilen midi boy elbiseler kurtarıcınız olabilir. Sezonun en trend ve en havalı midi boy elbise modellerini öğrenmek istiyor musunuz? Sizin için seçtiğimiz birbirinden güzel ve rahat midi boy elbise önerileri yazımızın devamında!

Elbisesiz yapamam diyenler için rahatlığı ve şıklığıyla büyüleyecek midi boy elbise önerileri

Midi boy elbiseler; günlük hayatta, özel davetlerde, düğünlerde, iş yerlerinde ve arkadaş toplantılarında kısacası her yerde ve her mekânda gönül rahatlığıyla tercih edilebilir. Rengârenk modelleri ve birbirinden farklı kesim tarzları ile dikkat çeken elbiseler, kendinizi kuğu gibi hissetmenizi sağlayabilir. Fiziğinizde mutlu olmadığınız bölgeleri kapatmak için de doğru tercih olan midi boy elbiseler, tüm kusurlarınızı örtüyor ve olduğunuzdan daha ince ve zarif görünmenizi sağlıyor. Gardırobunuza yepyeni midi boy elbiseler eklemek istiyorsanız sizi böyle alalım!

1. Zarif görünmek isteyenlere Sytaun Kadın Midi Elbise

Elbisesiz yapamam diyenler için rahatlığı ve şıklığıyla büyüleyecek midi boy elbise önerileri

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Farklı tasarımıyla dikkat çeken Sytaun Kadın Midi Elbise, balon kol modasını yansıtıyor. Alt kısmı kalem etek şeklinde olan elbise, tüm vücudunuzu sımsıkı sarıyor ve kusursuz görünmesini sağlıyor. Uzun kollu olan model, özel günlerde ve iş davetlerinde giymek için oldukça uygun. Elbiseyi uzun çizmeler veya stiletto ayakkabılar ile kombinleyerek şık görünebilir ya da spor ayakkabıyla giyerek günlük hayatta farklı bir tarz yakalayabilirsiniz. Pamuk karışımlı kumaşı sayesinde yumuşacık dokusu bulunan elbise, cildinizi asla rahatsız etmiyor. Modern dizaynı ile genç görünmenizi sağlayan elbisenin; pembe, mavi ve gri renk seçenekleri mevcut.

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2. Günlük hayatta rahatlıkla kullanabileceğiniz TRENDYOLMİLLA Yeşil Kuşaklı Gömlek Elbise

Elbisesiz yapamam diyenler için rahatlığı ve şıklığıyla büyüleyecek midi boy elbise önerileri

Omuzdan itibaren 134 cm ölçüsü bulunan ürün, günlük hayatta kullanıma oldukça uygun. Tiril tiril duruşu ile yaz aylarında favoriniz olacak elbise, terletmiyor ve serin tutuyor. Hava alan yapısı sayesinde cildinizi rahatsız etmiyor, kaşındırmıyor. Gömlek elbisenin önü tamamen düğmelerle açılıp kapanıyor. Düğmeleri açarak elbiseyi yırtmaçlı kullanabilirsiniz. Aynı kumaştan üretilen farklı renk ve desenlerde 5 seçenek bulunuyor. Son yılların popüler desenleri ile donatılan elbiseler üzerinizde çok şık duracak! Siz de günlük hayatta rahatça kullanabileceğiniz midi elbise arayışındaysanız bu ürün tam size göre!

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3. Kusursuz görünmenizi sağlayan FUNWAVE Kadın Uzun Kollu Midi Elbise

Elbisesiz yapamam diyenler için rahatlığı ve şıklığıyla büyüleyecek midi boy elbise önerileri

2022 moda trendleri arasında bulunan kalem elbise, vücudunuzun kusursuz görünmesini sağlıyor. Uzun kollu ve dar kesimli olan elbise, vücudunuzu tamamen sarıyor. Bel kısmında bulunan detayları sayesinde belinizi daha ince gösteriyor. Modern görünmek istiyorsanız bu midi elbise tam size göre! Bel oyuntusu, derin göğüs dekoltesi ve yırtmacı ile inanılmaz iddialı görünmenizi sağlayan elbise, tarzınıza farklı bir boyut kazandırabilir. Elbiseyi stiletto ayakkabı, uzun çizme, bot veya sandalet ile kombinleyerek farklı görünümlere kavuşturabilirsiniz. Siyah ve haki olmak üzere 2 renk seçeneği bulunan ürün, gardırobunuzda mutlaka bulunması gereken parçalar arasında!

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4. Yaz aylarında vazgeçilmeziniz olacak Olalook Kadın Midi Elbise

Elbisesiz yapamam diyenler için rahatlığı ve şıklığıyla büyüleyecek midi boy elbise önerileri

Büyük baskılı yaprak desenleriyle donatılan elbise yaz aylarında vazgeçilmez elbiseleriniz arasında olmaya aday! Kalın askıları ve desenlere uygun olarak üretilen gold fermuarı sayesinde üzerinizde çok hoş durabilir. Bel kısmında bulunan şerit sayesinde belinize oturuyor ve vücudunuzun kusursuz görünmesini sağlıyor. Kare yaka kesimi ile köprücük kemiklerinizi ön plana çıkarıyor ve daha zarif görünmenize yardım ediyor. 4 farklı desen ve renk seçeneği ile kendinize en uygun olan modeli seçin ve şık görünmenin tadını çıkarın! S bedenden XL bedene kadar her vücut tipine uyum sağlayan elbise, gardırobunuzda mutlaka bulunması gereken parçalar arasında.

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5. Hem şık hem spor olarak kullanabileceğiniz FUNWAVE Kadın Omzu Açık Midi Elbise

Elbisesiz yapamam diyenler için rahatlığı ve şıklığıyla büyüleyecek midi boy elbise önerileri

Omzu açık bırakan modeliyle FUNWAVE Midi Elbise, yaz aylarında hayat kurtaran parçalar arasında gardırobunuzda yer alabilir. Elbiseyi spor ayakkabılar, düz sandaletler ile günlük kullanıma uygun hale getirebilirsiniz ya da stiletto, çorap çizme, topuklu botlar ile özel günlerde tercih edebilirsiniz. Derin yırtmacı sayesinde havalı görünen elbise, belinize oturuyor ve fiziğinizi mükemmel gösteriyor. Kayısı ve siyah olmak üzere 2 renk seçeneği ve farklı deseni bulunan elbisenin kendinize uygun olan modelini tercih ederek satın alabilirsiniz. Okul, ofis, arkadaş buluşmaları, özel davet, alışveriş, plaj, kokteyl, parti ve seyahatlerinizde tercih edebileceğiniz midi elbise çanta ve ayakkabı kombiniyle kusursuz görünüme kavuşabilir!

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6. Vintage giyinmeyi sevenlere: Chiccy Kadın Beyaz Midi Elbise

Elbisesiz yapamam diyenler için rahatlığı ve şıklığıyla büyüleyecek midi boy elbise önerileri

%100 pamuk kumaştan üretilen elbise yaz aylarında terletmiyor ve cildinizi rahatsız etmiyor. Fisto kumaşı ve fırfırlı etekleri ile vintage görünüme kavuşturulmuş olan elbiseyi ister günlük hayatta ister özel davetlerde veya iş toplantılarında rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Topuklu ayakkabıyla kombinlendiğinde şık, spor ayakkabıyla kombinlendiğinde günlük kullanıma uygun hale geliyor. Bel bölgesinde bulunan kemer sayesinde belinizi ön plana çıkarabilir ve daha ince görünüme kavuşabilirsiniz. S, M ve L beden seçenekleri bulunan elbise, kol detayı ve midi boy kesimi ile vücut kusurlarını örtmek için kusursuz bir tercih!

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7. Şirin görünmek isteyenlere: Sytaun Lady Midi Elbise

Elbisesiz yapamam diyenler için rahatlığı ve şıklığıyla büyüleyecek midi boy elbise önerileri

Canlı renkleri ve kusursuz görünen kelebek dijital baskı desenleri ile şirin görünen elbise, özel günlerde tüm gözleri üzerinizde toplamanıza yardım ediyor. Aynı desenli kumaştan üretilen kuşak kemeri, belinizi daha ince gösteriyor. V yaka kesimi sayesinde boyunuzu olduğundan daha uzun gösteren model, çan kesim eteği sayesinde vücudunuzda bulunan tüm kusurları örtüyor ve vücudunuzu güzel gösteriyor. Balo, düğün, eğlence, özel davetler, akşam yemekleri, iş toplantıları ve arkadaş buluşmalarında tercih edebileceğiniz eşsiz tasarımlı elbise, hem resmi hem şirin görünmenizi sağlıyor.

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8. Balolarda kusursuz görünmenizi sağlayan Lenta Lacivert Midi Boy Elbise

Elbisesiz yapamam diyenler için rahatlığı ve şıklığıyla büyüleyecek midi boy elbise önerileri

Kırmızı halı üzerinde kuğu gibi süzülen bir prenses gibi hissetmek istiyorsanız bu elbise tam size göre! Özel gecelerde ve davetlerde zarif görünmenizi sağlayan elbise, kumaş kalitesi ile parlayan bir yıldız gibi ön plana çıkmanızı sağlıyor. Arka kısmında bulunan ayarlanabilir bağcıklı sırt kapama özelliği ile ara bedenlere rahatlıkla uyum sağlıyor. Büstiyer kısmında bulunan balenler, iç çamaşırı giymenize gerek kalmadan göğüslerinizi toparlıyor ve göğüslerinizin güzel görünmesini sağlıyor. Omuzlarından itibaren ölçüldüğünde 125 cm boyunda olan midi elbise, topuklu sandalet ayakkabılarla kombinlendiğinde çok şık görünüyor!

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9. Kalem kesimiyle vücudunuzu saran Briskorry Midi Boy Örgü Elbise

Elbisesiz yapamam diyenler için rahatlığı ve şıklığıyla büyüleyecek midi boy elbise önerileri

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Triko örgü kumaştan üretilen elbise, özellikle kış ve sonbahar aylarında giysi dolabınızın vazgeçilmez parçası olacak! 5 renk seçeneği bulunan elbisenin göğüs dekoltesi ise istenildiği ölçüde ayarlanabiliyor. İki yan tarafında diz üstüne kadar çıkan yırtmaçları sayesinde daha iddialı ve şık görünmenize yardımcı oluyor. Sırt dekoltesi bulunan elbiseyi toplu saç modelleri ile kullandığınızda kusursuz görünebilirsiniz! Topuklu bot, çorap çizme, stiletto ayakkabılar ile rahatlıkla tamamlanabilen elbise her ortama uyum sağlıyor. Özel davet, iş toplantısı, parti, arkadaş buluşması ve düğünlerde rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

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10. Modern kesimi ile dikkat çeken CARMEN Saten Balon Kol Midi Elbise

Elbisesiz yapamam diyenler için rahatlığı ve şıklığıyla büyüleyecek midi boy elbise önerileri

Özel tasarım balon kol midi elbise, tüm özel günlerinizde prensesler gibi görünmenizi sağlıyor. Kusursuz gösteren parlak saten kumaşı sayesinde göz alıcı görünmenizi sağlayan elbise, 5 renk seçeneğiyle satışa sunuluyor. Stilettolar ve topuklu sandaletler ile kombin yapılabilen midi boy elbise, vücudunuzu tamamen sarıyor ve incecik görünmenize yardım ediyor. Göğsünde bulunan glop sayesinde iç çamaşırı giymeye gerek kalmadan göğüslerinizi toparlıyor. Çift astarı bulunan tasarım elbise, kusurlarınızı örtüyor ve derli toplu bir görünüm sağlıyor. Fuşya rengi midi elbise, zarif görünmek isteyenlerin tercihi!

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