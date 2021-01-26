KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Elektirikli süpürgenizin bilmediğiniz gizli özellikleri!

Elektirikli süpürgenizin bilmediğiniz gizli özellikleri!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 26.01.2021 15:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikli süpürgelerin evinizdeki zeminlerdeki kiri ve kiri temizlemek için en iyi cihaz olduğunu bilsek de, süpürgenizi iyi bir şekilde kullanmanın şaşırtıcı sayıda başka yolu olduğunu bulduk. Elektrikli süpürgenizden en iyi şekilde yararlanmak için ipuçlarını paylaştık.

Kırılmış veya dökülmüş şeyler için hemen elektrik süpürgesini çalıştırıp makineyi olması gerektiği gibi kullanıyoruz. Peki bunun yanında süpürgenizden en iyi şekilde yararlanmak ister misiniz?

KAYIP EŞYALARINIZI SÜPÜRGEYLE ÇEKİN

Mücevherinizi bu kullanışlı ev tipi yöntem ile asla kaybetmeyin. Çorabınızı süpürgenizin ağzının üzerine bir lastik bantla sabitleyin. Ardından, dikkatlice geri almak için (ve belki de kanepenin altından biraz kırıntı olabilir), ürünü düşürdüğünüz alan üzerinde süpürgeyi çalıştırın.

MOBİLYANIN VERDİĞİ HASARI GİDERİN

Mobilyalar çoğunlukla halınızda oyuk oluşumuna neden olur. Bundan kurtulmak için buz küplerini oyuklara koyun ve erimelerini bekleyin. Daha sonra süpürgeyle vakumlayın. O görüntüden eser kalmayacak.

Screenshot_23

VAKUMLU POŞET

Yer tasarrufundan yararlanmak için elektrik süpürgenizin ucuna bir pet şişe kapağına geçirilmiş pipetle vakum tekniği kullanabilirsiniz.

PANJURLARI TEMİZLEYİN

Elektrik süpürgenizin ucuna tuvalet kağıdı kartonu geçirin ucun bükün ve panjur tozlarını temizleyin.

İsrafa son... Eski bir kazakla yapabileceğiniz 7 şey!İsrafa son... Eski bir kazakla yapabileceğiniz 7 şey!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında dikkat çeken anlar! Şaşkınlığını gizleyemedi Canlı yayında dikkat çeken anlar! Şaşkınlığını gizleyemedi
30 saniyede jilet gibi yapıyor!30 saniyede jilet gibi yapıyor!
Kaç haftada doğan bebeklere prematüre bebek denir?Kaç haftada doğan bebeklere prematüre bebek denir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Erkek arkadaşıyla yataktayken kızını da yanına alıyor'

'Erkek arkadaşıyla yataktayken kızını da yanına alıyor'

Yasak Elma'ya damga vuran yatak sahnesi!

Yasak Elma'ya damga vuran yatak sahnesi!

Atmadan önce bir kez daha düşünün! Meğer ne işe yarıyormuş...

Atmadan önce bir kez daha düşünün! Meğer ne işe yarıyormuş...

Coştukça çoşuyor! Balık atıkları bile işe yarıyor

Coştukça çoşuyor! Balık atıkları bile işe yarıyor

30 saniyede jilet gibi yapıyor!

30 saniyede jilet gibi yapıyor!

Yenisi için para harcamayın!

Yenisi için para harcamayın!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Hazineyi gözümüzü bile kırpmadan çöpe atıyormuşuz!

Hazineyi gözümüzü bile kırpmadan çöpe atıyormuşuz!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bu işi iyi biliyor! Sırlarını açığa çıkardık

Bu işi iyi biliyor! Sırlarını açığa çıkardık

Kalçayı şekillendiren ve büyüten kalça estetiği nedir? Kalça estetiği nasıl yapılır?

Kalçayı şekillendiren ve büyüten kalça estetiği nedir? Kalça estetiği nasıl yapılır?

Pürüzsüz ve mermer gibi olmasının sırrı buymuş!

Pürüzsüz ve mermer gibi olmasının sırrı buymuş!

Diğer Haberler

İsrafa son... Eski bir kazakla yapabileceğiniz 7 şey!

İsrafa son... Eski bir kazakla yapabileceğiniz 7 şey!

Bitkilerinizi coştukça çoşturacak gübre tarifleri! Balık atıkları, pekmez ve yumurta kabuğu...

Coştukça çoşuyor! Balık atıkları bile işe yarıyor

Kör makasla kesmeye son... Evdeki püf noktaları makasları 30 saniyede jilet gibi yapıyor!

30 saniyede jilet gibi yapıyor!

Dakikalar içinde portakaldan mum yapmanın kolay yolu! Kokusuna bayılacaksınız

Dakikalar içinde portakaldan mum yapmanın kolay yolu! Kokusuna bayılacaksınız

Öksürük şurubu kadar etkili! Çocuklar için etkili öksürük ilacı tarifleri

Şıp diye kesiyor! Öksürük şurubu kadar etkili

Gözünüz korkmasın o kadar kolay ki! Evde doğal mı doğal sabun bakın nasıl yapılıyor (Videolu)

Gözünüz korkmasın o kadar kolay ki! Evde sabun yapmak için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.