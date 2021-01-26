Elektirikli süpürgenizin bilmediğiniz gizli özellikleri!

Kırılmış veya dökülmüş şeyler için hemen elektrik süpürgesini çalıştırıp makineyi olması gerektiği gibi kullanıyoruz. Peki bunun yanında süpürgenizden en iyi şekilde yararlanmak ister misiniz?

KAYIP EŞYALARINIZI SÜPÜRGEYLE ÇEKİN

Mücevherinizi bu kullanışlı ev tipi yöntem ile asla kaybetmeyin. Çorabınızı süpürgenizin ağzının üzerine bir lastik bantla sabitleyin. Ardından, dikkatlice geri almak için (ve belki de kanepenin altından biraz kırıntı olabilir), ürünü düşürdüğünüz alan üzerinde süpürgeyi çalıştırın.

MOBİLYANIN VERDİĞİ HASARI GİDERİN

Mobilyalar çoğunlukla halınızda oyuk oluşumuna neden olur. Bundan kurtulmak için buz küplerini oyuklara koyun ve erimelerini bekleyin. Daha sonra süpürgeyle vakumlayın. O görüntüden eser kalmayacak.

VAKUMLU POŞET

Yer tasarrufundan yararlanmak için elektrik süpürgenizin ucuna bir pet şişe kapağına geçirilmiş pipetle vakum tekniği kullanabilirsiniz.

PANJURLARI TEMİZLEYİN

Elektrik süpürgenizin ucuna tuvalet kağıdı kartonu geçirin ucun bükün ve panjur tozlarını temizleyin.



