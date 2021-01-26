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  4. İsrafa son... Eski bir kazakla yapabileceğiniz 7 şey!

İsrafa son... Eski bir kazakla yapabileceğiniz 7 şey!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 26.01.2021 13:37 | Son Güncelleme:
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Muhtemelen dolabınızın arkasında oturan ve asla giyilmeyen eski kazaklar var. Peki neden eski kazaklarınızı giymek için ya da alternatif kullanım için yeni bir şeye dönüştürmüyorsunuz? Biz dönüştürmenin 7 yolunu bulduk, böylece artık giyilmemiş giysilerle dolap alanını boşa harcamayacaksınız!

Kazaklarınızı yastıktan çocuk beresine dönüştürmek için her türden farklı giysiye sahibiz, böylece burada biraz ilham alacağınızdan emin olabilirsiniz. Bir süveteri ya da bir kazağı dönüştürmenin 7 yolunu bulmak için okumaya devam edin.

ESKİ KAZAĞI DEKORATİF EŞYAYA DÖNÜŞTÜRME

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Yapmanız gereken tek şey eski bir süveterin gövdesini kesmek, ters çevirmek, bir ucunu bir lastik bantla birleştirmek ve sağa döndürmek. Elinize alabildiğiniz her şeyi doldurun (eski bir yastığın içini kullandım), başka bir lastik bantla süveter gövdesinin üstünü toplayın ve etrafına seçtiğiniz bir kurdele parçası bağlayın.

ESKİ KAZAĞI BEBEK ŞAPKASINA DÖNÜŞTÜRME

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Eski kazağın alt lastikli gövdesini de alacak şekilde başka bir şapkadan kalıp çıkarın ve kalıba göre kesin. Ve etrafına sarmak için geniş bir şerit ve ince şerit daha kesin ve şapkaya uygun olacak şekilde dikin.

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ESKİ KAZAĞI BARDAK ALTLIĞINA DÖNÜŞTÜRME

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ESKİ KAZAKLARDAN YASTIK

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DEKORATİF SEPET

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Yine eski kazaklarınızdan dekoratif bir sepet yapabilirsiniz. Bir sepet içine geçirip gerektiği gibi dikin.

VAZOLARA ŞIK GÖRÜNÜM KAZANDIRMAK İÇİN

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Bunun için kazaklarınızın kollarını kesmeniz yeterli ve sabitlemek için bir kurdele kullanabilirsiniz.

ESKİ KAZAĞINIZDAN BERE VE ELDİVEN YAPABİLİRSİNİZ

Malzemeler
Eski bir kazak
Makas
İğne
İplik

Nasıl yapacağınızı merak ediyorsanız haberimizdeki videoyu izleyebilirsiniz.

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