İsrafa son... Eski bir kazakla yapabileceğiniz 7 şey!

Kazaklarınızı yastıktan çocuk beresine dönüştürmek için her türden farklı giysiye sahibiz, böylece burada biraz ilham alacağınızdan emin olabilirsiniz. Bir süveteri ya da bir kazağı dönüştürmenin 7 yolunu bulmak için okumaya devam edin.

ESKİ KAZAĞI DEKORATİF EŞYAYA DÖNÜŞTÜRME

Yapmanız gereken tek şey eski bir süveterin gövdesini kesmek, ters çevirmek, bir ucunu bir lastik bantla birleştirmek ve sağa döndürmek. Elinize alabildiğiniz her şeyi doldurun (eski bir yastığın içini kullandım), başka bir lastik bantla süveter gövdesinin üstünü toplayın ve etrafına seçtiğiniz bir kurdele parçası bağlayın.

ESKİ KAZAĞI BEBEK ŞAPKASINA DÖNÜŞTÜRME

Eski kazağın alt lastikli gövdesini de alacak şekilde başka bir şapkadan kalıp çıkarın ve kalıba göre kesin. Ve etrafına sarmak için geniş bir şerit ve ince şerit daha kesin ve şapkaya uygun olacak şekilde dikin.

ESKİ KAZAĞI BARDAK ALTLIĞINA DÖNÜŞTÜRME

ESKİ KAZAKLARDAN YASTIK

DEKORATİF SEPET

Yine eski kazaklarınızdan dekoratif bir sepet yapabilirsiniz. Bir sepet içine geçirip gerektiği gibi dikin.

VAZOLARA ŞIK GÖRÜNÜM KAZANDIRMAK İÇİN

Bunun için kazaklarınızın kollarını kesmeniz yeterli ve sabitlemek için bir kurdele kullanabilirsiniz.

ESKİ KAZAĞINIZDAN BERE VE ELDİVEN YAPABİLİRSİNİZ

Malzemeler

Eski bir kazak

Makas

İğne

İplik

Nasıl yapacağınızı merak ediyorsanız haberimizdeki videoyu izleyebilirsiniz.



