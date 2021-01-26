İsrafa son... Eski bir kazakla yapabileceğiniz 7 şey!

Kazaklarınızı yastıktan çocuk beresine dönüştürmek için her türden farklı giysiye sahibiz, böylece burada biraz ilham alacağınızdan emin olabilirsiniz. Bir süveteri ya da bir kazağı dönüştürmenin 7 yolunu bulmak için okumaya devam edin.
Yapmanız gereken tek şey eski bir süveterin gövdesini kesmek, ters çevirmek, bir ucunu bir lastik bantla birleştirmek ve sağa döndürmek. Elinize alabildiğiniz her şeyi doldurun (eski bir yastığın içini kullandım), başka bir lastik bantla süveter gövdesinin üstünü toplayın ve etrafına seçtiğiniz bir kurdele parçası bağlayın.
Eski kazağın alt lastikli gövdesini de alacak şekilde başka bir şapkadan kalıp çıkarın ve kalıba göre kesin. Ve etrafına sarmak için geniş bir şerit ve ince şerit daha kesin ve şapkaya uygun olacak şekilde dikin.
Yine eski kazaklarınızdan dekoratif bir sepet yapabilirsiniz. Bir sepet içine geçirip gerektiği gibi dikin.
Bunun için kazaklarınızın kollarını kesmeniz yeterli ve sabitlemek için bir kurdele kullanabilirsiniz.
Malzemeler
Eski bir kazak
Makas
İğne
İplik
Nasıl yapacağınızı merak ediyorsanız haberimizdeki videoyu izleyebilirsiniz.
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