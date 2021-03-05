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Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

05.03.2021 13:42 | Son Güncelleme:
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Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Tekirdağ’da malzeme taşırken elektrik akımına kapılan bir işçi, hayatını kaybetti.Olay, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’nde bulunan 4 katlı bir apartmanın 3.

Tekirdağ’da malzeme taşırken elektrik akımına kapılan bir işçi, hayatını kaybetti.
Olay, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’nde bulunan 4 katlı bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Binanın 3. katına malzeme taşıyan Yusuf Tutal adındaki bir işçi, taşıdığı malzemenin elektrik teline temas etmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırılan Tutal, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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