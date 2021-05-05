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Elektrik akımına kapılınca ayak tabanları patladı

05.05.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da hayvan otlatırken, direkten aşağı sarkan yüksek gerilim hattının altından geçerken akıma kapılan 10 çocuk babası Memduh Kaya'ın (69) ayak tabanları patladı. Hastaneye kaldırılan Kaya'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Elektrik akımına kapılınca ayak tabanları patladı

Olay, 9 Nisan günü Patnos ilçesine bağlı Tanyeli köyünde meydana geldi. Merada, çocukları ile birlikte büyükbaş hayvan otlatan Kaya, direkten aşağı sarkan yüksek gerilim hattının altından geçerken akıma kapıldı. Yaralanan Kaya'nın ayak tabanları patladı. Yardımına koşan çocukları Kaya'yı, Patnos Devlet Hastanesi’ne götürdü. Memduh Kaya, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne sevk edildi.

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Tedavisi süren Memduh Kaya, elinden giren yüksek gerilim hattının ayak tabanlarını patlatarak dışarı çıktığını söyledi. Cehennemi yaşadığını ifade eden Kaya, "Çocuklarımla birlikte koyunları otlatıyorduk. Direği kırık yüksek gerilim hattının altından geçtim. Ben o hatta elektrik yok biliyordum. Yer yağmur nedeniyle ıslaktı. Bir anda neye uğradığımı şaşırdım. Vücudumda büyük bir ağrı hissettim. Yardımıma gelen çocuklarım beni Patnos'a götürdü. Ayaklarımın altı patlamıştı. Akıma kapılmamla birlikte elektrik kesildi. Kesilmese perişan olurdum. Çocuğum bana dediği, baba elektrik seni çarptıktan sonra şimşek gibi gitti" dedi.

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DHA

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Ağrı
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