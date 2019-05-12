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Elektrik direğinde akıma kapılıp, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 16:24 | Son Güncelleme

ORDU’nun Gülyalı ilçesinde arızayı tamir etmek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Şenel Ongun (57), hayatını kaybetti.

Elektrik direğinde akıma kapılıp, öldü

Mustafa KIRLAK/GÜLYALI (Ordu), (DHA)- ORDU’nun Gülyalı ilçesinde arızayı tamir etmek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Şenel Ongun (57), hayatını kaybetti.
Olay, saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Ambarcılı Mahallesi’nde meydana geldi. İlçede elektrikli kepenk işi yapan Şenel Ongun, kesinti yaşanan Doğu Ayşe Camii'ne elektriğin verildiği direğe çıktı. Arızayı gidermek isteyen Ongun, akıma kapıldı, direkten beton zemine düştü. Şenol Ongun'u yerde gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Ongun’un hayatını kaybettiği belirlendi. Ongun’un cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ambarcılı Mahalle Muhtarı Hüseyin Şenel, "Mahallemizde bulunan caminin elektriği kesildi. Yağmur yağdığı için ara ara elektrik gidip, geldi. Mahallemizde elektrikli kepenk işleriyle uğraşan Şenel Ongun’a haber verdik. Elektrik direğinin bulunduğu alana geldi. Elektrik direğine çıktığı anda akıma kapılarak yere düştü. Camiye gelenler yerde yatarken görüyor. Haberi aldığımızda sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verdik ama maalesef geç kalmışız. Çok üzüldük" dedi.

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Elektrik direğinde akıma kapılıp, öldü

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