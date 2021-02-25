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Elektrik kesintisi listesi 25 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

25.02.2021 12:06 | Son Güncelleme:
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Elektrik kesintisi listesi 25 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar tarafından BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın duyurduğu planlı elektrik kesintisi merak ediliyor. İstanbul’da Avrupa ve Anadolu Yakası’nda çok sayıda ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul 25 Şubat elektrik kesintisi listesi!

İstanbul elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Bu nedenle planlı elektrik kesintisi sürecinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği araştırılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ internet sitelerinde İstanbul elektrik kesintisi listesine dair detaylı bilgi yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul elektrik kesintisi sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, elektrikler ne zaman kesilecek?

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul’da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasındaki 25 Şubat elektrik kesintisi İstanbul verileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından ayrı ayrı veriliyor. Bu nedenle aşağıda yer alan sorgulama linklerinden vatandaşlar, tarih ve ilçe bilgisi seçerek elektrik kesintisi sorgulama işlemi gerçekleştirebiliyor. Her iki sitede de ilçelerde yaşanacak elektrik kesintilerinin ne zaman olacağı, nerede olacağı ve ne zaman sona ereceğine dair detaylı bilgi yer alıyor. Planlı elektrik kesintisi İstanbul ili için bu sitelerde yer alırken planlı olmayan kesintiler konusunda arıza bildirimi yapmak veya konuyla ilgili bilgi almak için 186 ile iletişime geçilebiliyor.

25 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Büyükçekmece Elektrik Kesintisi

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -PINARTEPE mah sk bölgelerinde 25/02/2021 09:00:00 - 25/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Ataşehir Elektrik Kesintisi

09:30 - 14:30 saat aralığında;

Ferhatpaşa mahallesindeki Mareşal Fevzik Çakmak sokağı, 14. sokak, 17. sokak, 25. sokak ve 23. sokakta planlı kesinti uygulanacak.

Beykoz Elektrik Kesintisi

09:30 - 14:30 saat aralığında;

Gümüşsuyu mahallesindeki Maharet Çıkmazı, Seyir, Sezer, Şimal, Sultaniye, Karamehmet, Sonbahar Çıkmazı, Hatırgönül Çıkmazı, Tonguç Çıkmazı, Yuva, Koruyolu, Denge Çıkmazı, Çukuroca Çıkmazı, Gümüşsuyu, Balıkçılar, Bayram, Burcu Çıkmazı, Dereiçi, İsmail Hakkı Tonguç, Sağdıç Çıkmazı, Esen, Çanakçı Çıkmazı, Günseli Çıkmazı, Gezin, Şadırvan Çıkmazı, Arıkan Çıkmazı, Aşık Kerem, Ahvan, Güldeste Çıkmazı, Ayazma, Bağlık, Kademe, Karlıtepe, Hakikat, Kelle İbrahim, Kuyu, Mandıra, Yeşilhisar Çıkmazı, Rahle, Menzil Çıkmazı, Merdivenli, Nur ve Lezzet Çıkmaz sokaklarında planlı kesinti uygulanacak.

10:00 - 15:00 saat aralığında;

Riva mahallesindeki Oymak, Itır, Bilişim, Mehmetcik, Erdener, Altan, Gürgülen, Yedi Veren, Prestij ve Naci Ahmehmet sokaklarında planlı kesinti uygulanacak.

09:30 - 14:30 saat aralığında;

Fatih mahallesindeki Çavuşbaşı Cumhuriyet, Namzet Çıkmazı, Latif, Bağcı, Sevgi, Kazan Çıkmazı, Arpacı, Saba, Bereketli, Başak, Çavuşbaşı Görele Yolu ve Elmas Çıkmazı sokaklarında planlı kesinti uygulanacak.

Çekmeköy Elektrik Kesintisi

09:00 - 14:30 saat aralığında;

Sultançiftliği mahallesindeki Ünal, Hale, Bayram, Mehmet Akif Ersoy, Egemen, Atatürk, Destan, Filiz, Bilsay, Burçin, Şafak, Durak, Kıvılcım, Mazlum, Türbe, Defnedalı, Valide Sultan, Dilayla, Dilhan, Koru, Hasır, Didar, Gezgin, Harika, Lise, Candoğan, Hürriyet, Balçiçek ve Hanımeli sokaklarında planlı kesinti uygulanacak.

09:00 - 15:00 saat aralığında;

Merkez mahallesindeki Candan, Selçuk, Zeytin, Zafer, Çavuşbaşı, Karataş, Maarif, Murat, Atlas, Firdevs, Durmuşoğlu, Adalet, Çisem, Beyzade Çıkmazı, Hoşseda, Şevval, Özüdoğru, Hüdaverdi, Ertuğrul Gazi, Yenigün ve Sedir sokaklarında planlı kesinti uygulanacak.

Kadıköy Elektrik Kesintisi

09:30 - 15:00 saat aralığında;

Sahrayıcedit mahallesindeki İnanö, Mescitli, Feritbey ve Çamlıpark sokaklarında ve 19 Mayıs mahallesindeki Sevilay Çıkmazı sokağında planlı kesinti uygulanacak.

Maltepe Elektrik Kesintisi

13:00 - 16:00 saat aralığında;

Başıbüyük mahallesindeki Büyükbakkalköy, Aydınlılar, Eskicibağ, Maden, Şen, Yazı, Trafo, Ay, Bayırcık, Çakır ve Özenliler sokaklarında planlı kesinti uygulanacak.

09:30 - 15:00 saat aralığında;

Küçükyalı mahallesindeki Karatay, İnceyol, Ortayol, Esenler, Yaz Yurdu, Kurt, Gümrükçüler, Bereket, Ceylan, Ceviz, Yüksek, Aydınlı ve Sönmez sokaklarında, Altıntepe mahallesindeki Kırıkpınar, Galipbey, Çayır, Ortayol, Boncuk, Üçkardeşler, Mercanlı, Vişnelik, Poyrazlı ve Aydınlı sokaklarında planlı kesinti uygulanacak.

Pendik Elektrik Kesintisi

09:30 - 16:00 saat aralığında;

Dumlupınar mahallesindeki Güneş sokakta, Doğu mahallesindeki Çamlık sokakta, Esenler mahallesindeki Ay sokakta, Velibaba mahallesindeki Güney sokakta, Kavakpınar mahallesindeki Ilık sokakta, Fatih mahallesindeki Hürriyet sokakta, Çamçeşme mahallesindkei Ada, Seheryeli, Bayburt, Aktürk, Ayan, Misakı Milli, Çanakkale Şehitleri, Hasat, Daracık, Haysiyet, Kemalpaşa, Kadim, Tatlıcı, Balveren, Sel, Selamet, Sevilen, Meşale, Şehit Ömer Ay, Topselvi, Feyiz, Emniyet, Girgin, Güner, Güneşli, Cengizhan ve Küçük Ağa sokaklarında ve Yenişehir mahallesindeki Cumhuriyet ve Fidan sokaklarında planlı kesinti uygulanacak.

09:30 - 13:30 saat aralığında;

Yenişehir mahallesindeki Bahar ve Gökay sokaklarında planlı kesinti uygulanacak.

09:30 - 14:30 saat aralığında;

Şeyhli mahallesindeki Solmazgül ve Merdane sokaklarında, Kurtköy mahallesindeki Eftelya ve Yenikent sokaklarında planlı kesinti uygulanacak.

09:30 - 16:00 saat aralığında;

Doğu mahallesindeki Namık Kemal sokağında, Kavakpınar mahallesindeki Kasım, Kuvvet, Tunç, Gönüldağı, Güler, Cemil Meriç, Okçular ve Sosyal sokaklarında ve Çamçeşme mahallesindeki Topselvi sokağında planlı kesinti uygulanacak.

Pendik Elektrik Kesintisi

09:30 - 15:30 saat aralığında;

Aydınlı mahallesindeki, Atlas, Adıvar, Didem, Filiz, Suna, Bağlar, Güvenç, Ahsen, Gürpınar, Mehir ve Hamidiye sokaklarında planlı kesinti uygulanacak.

Ümraniye Elektrik Kesintisi

09:30 - 14:30 saat aralığında;

Armağanevler mahallesindeki Saka, Kasımpatı, Elif, Harman, Kader, Tnayeri, Kargı, Gülsultan, Altınova, Sırt, Nene Hatun, 23 Nisan, Seren ve Erhan sokaklarında planlı kesinti uygulanacak.

Üsküdar Elektrik Kesintisi

09:30 - 15:00 saat aralığında;

Güzeltepe mahallesindeki Beyaz Köşek sokağında, Çengelköy mahallesindeki Songül, Bahçeli, Ensar, Huzurtepe, Beyaz Köşkler, Huzurtepe Çıkmazı, Huzurtepe 2. Çıkmazı, Huzurtepe 3. Çıkmazı, Lekeci Nuri, Nar, Soner, İmamı Azam Camii, Lekeci Nuri Çıkmazı, Pelesenk ve Kaldırım sokaklarında planlı kesinti uygulanacak.

09:30 - 14:30 saat aralığında;

Altunizade mahallesindeki Kuşbakışı sokakta planlı kesinti uygulanacak.

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

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