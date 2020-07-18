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Elektrik sayacı okuyan görevli iki pitbullun saldırısına uğradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2020 22:05 | Son Güncelleme

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, elektrik sayacı okumak için bir evin bahçesine giren Hayati Güler (38), bahçedeki pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayarak yaralandı.

Elektrik sayacı okuyan görevli iki pitbullun saldırısına uğradı

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Gülpınar Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketinde çalışan Hayati Güler, elektrik sayacını okumak için bahçeye girdikten sonra bağlı olmadıkları iddia edilen iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Güler’in bağırışlarını duyan çevredekiler, yardıma koşup köpekleri uzaklaştırırken durumu da sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalede vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenen Güler, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Güler’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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