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Elektrik süpürgesi meğer bu yüzden iyi süpürmüyormuş! İşte sebepleri ve çözümleri...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Elektrik süpürgesinin performansından şikayetçi pek çok vatandaş, süpürgelerindeki sorunların sebebini arıyor. Söz konusu performans düşüklüklerinin birkaç farklı sebebi bulunur. Bu sebeplerden bazıları; toz haznesinin dolması, hortum tıkanması, filtre kirlenmesi, toz bölümündeki kapağın düzgün yerleştirilmemesi ya da emiş gücü ayarının düşük seçeneğe getirilmesi olabilir.

Elektrik süpürgesi meğer bu yüzden iyi süpürmüyormuş! İşte sebepleri ve çözümleri...

Eğer siz de ''Elektrik süpürgem iyi süpürmüyor'' ya da ''Elektrik süpürgemin emiş gücünden memnun değilim'' diyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz. Sizin için derlenen elektrik süpürgesi sorunlarını inceleyip gerekli çözümleri uyguladıktan sonra aletinizin problemini giderebilirsiniz. İşte elektrik süpürgesinde performans düşüklüğü sorunları ve bu sorunların çözümleri!

1) ELEKTRİKLİ SÜPÜRGENİZİN HAZNESİ DOLMUŞ OLABİLİR

Toz haznesinin dolmasından kaynaklı problemler, elektrikli süpürge kullanıcıların sıklıkla karşılaştığı durumlardan bir tanesidir. Siz de bu durumla karşı karşıya kalmak istemiyorsanız süpürgenizin toz haznesini sık sık kontrol etmeyi unutmayın.

  • Öncelikle aletinizi fişten çıkardığınıza emin olun.
  • Toz torbasını nasıl değiştireceğinizi bilmiyorsanız kullanma kılavuzundan yardım alabilirsiniz.
  • Dolmuş torbanızı boşalttığınızda ya da değiştirdiğinizde süpürgenizin düzgün bir şekilde çalıştığını göreceksiniz.

2) SÜPÜRGENİZİN HORTUM, BAŞLIK YA DA BORUSU TIKALI OLABİLİR

Süpürgeniz, özellikle saç kıllarından dolayı tıkanmış olabilir. Tıkanıklığa sebep olan kıl veya başka bir nesne, süpürgenizin hava akışını engeller.

Tıkanıklardan kaynaklı sorun yaşamamak için; hortum, başlık, boru ve fırçanızı temizlemeyi ihmal etmeyin.
Bu parçaların yıkanabilir olup olmadığını öğrenmek için kullanma kılavuzunu okuyabilirsiniz.
Eğer yardımcı aparatlarınız yıkamaya uygun değillerse bu parçaları nemli bez yardımıyla temizleyebilirsiniz.

3) FİLTRENİZ KİRLENMİŞ OLABİLİR

Filtreniz temiz değilse, elektrik süpürgeniz tozları ve partikülleri çekerken güçlük yaşar. Düzenli olarak filtre temizliği yaparak bu sorundan kaçınabilirsiniz. Bu aşamada diş fırçası kullanmak işinizi kolaylaştırır. Filtre temizliği yaparken iki noktaya dikkat etmelisiniz:

  • Elektrik süpürgenizin kullanma kılavuzunu mutlaka okuyun. Süpürge filtrenizin yıkanmaması gerektiği hakkında bir uyarı olabilir.
  • Temizlik esnasında filtrenizdeki toz etrafa yayılıp solumakta olduğunuz havaya karışabilir. Mümkünse filtre temizliğini balkonda ya da dışarıda yapmanız daha sağlıklı olur. Öncelikle filtrenizi dikkatli bir şekilde çöp kutusuna vurup bütün tozu dökün. Daha sonra yumuşak bir fırça yardımıyla daha detaylı temizleme işlemi uygulayabilirsiniz.
  • Filtrenizi yıkadıysanız iyice kurutmayı ihmal etmeyin. Islak ya da nemli bir şekilde süpürgenize takacağınız filtre, aletinize zarar verebilir.

4) TOZ KAPAKÇIĞI DÜZGÜN YERLEŞTİRİLMEMİŞ OLABİLİR

Elektrik süpürgenizin toz bölmesi varsa, buradaki kapaktan ötürü bir problem yaşıyor olabilirsiniz. Kapağın düzgün bir şekilde yerleşip yerleşmediğinden emin olun.

5) EMİŞ GÜCÜ AYARI DÜŞÜK SEÇENEĞE GETİRİLMİŞ OLABİLİR

Bazı elektrik süpürgelerinde emiş gücü ayarı bulunur. Elektrikli süpürgenizde bu ayarlar varsa istediğiniz emiş gücünde olup olmadığını kontrol edin. Emiş gücünüz düşük seçeneğe ayarlanmışsa elektrikli süpürgenizden beklediğiniz performansı alamayabilirsiniz.


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