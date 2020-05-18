Elektrik süpürgesi meğer bu yüzden iyi süpürmüyormuş! İşte sebepleri ve çözümleri...

Eğer siz de ''Elektrik süpürgem iyi süpürmüyor'' ya da ''Elektrik süpürgemin emiş gücünden memnun değilim'' diyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz. Sizin için derlenen elektrik süpürgesi sorunlarını inceleyip gerekli çözümleri uyguladıktan sonra aletinizin problemini giderebilirsiniz. İşte elektrik süpürgesinde performans düşüklüğü sorunları ve bu sorunların çözümleri!

1) ELEKTRİKLİ SÜPÜRGENİZİN HAZNESİ DOLMUŞ OLABİLİR

Toz haznesinin dolmasından kaynaklı problemler, elektrikli süpürge kullanıcıların sıklıkla karşılaştığı durumlardan bir tanesidir. Siz de bu durumla karşı karşıya kalmak istemiyorsanız süpürgenizin toz haznesini sık sık kontrol etmeyi unutmayın.

Öncelikle aletinizi fişten çıkardığınıza emin olun.

Toz torbasını nasıl değiştireceğinizi bilmiyorsanız kullanma kılavuzundan yardım alabilirsiniz.

Dolmuş torbanızı boşalttığınızda ya da değiştirdiğinizde süpürgenizin düzgün bir şekilde çalıştığını göreceksiniz.

2) SÜPÜRGENİZİN HORTUM, BAŞLIK YA DA BORUSU TIKALI OLABİLİR

Süpürgeniz, özellikle saç kıllarından dolayı tıkanmış olabilir. Tıkanıklığa sebep olan kıl veya başka bir nesne, süpürgenizin hava akışını engeller.

Tıkanıklardan kaynaklı sorun yaşamamak için; hortum, başlık, boru ve fırçanızı temizlemeyi ihmal etmeyin.

Bu parçaların yıkanabilir olup olmadığını öğrenmek için kullanma kılavuzunu okuyabilirsiniz.

Eğer yardımcı aparatlarınız yıkamaya uygun değillerse bu parçaları nemli bez yardımıyla temizleyebilirsiniz.