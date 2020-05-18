Elektrik süpürgesi meğer bu yüzden iyi süpürmüyormuş! İşte sebepleri ve çözümleri...

Eğer siz de ''Elektrik süpürgem iyi süpürmüyor'' ya da ''Elektrik süpürgemin emiş gücünden memnun değilim'' diyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz. Sizin için derlenen elektrik süpürgesi sorunlarını inceleyip gerekli çözümleri uyguladıktan sonra aletinizin problemini giderebilirsiniz. İşte elektrik süpürgesinde performans düşüklüğü sorunları ve bu sorunların çözümleri!
Toz haznesinin dolmasından kaynaklı problemler, elektrikli süpürge kullanıcıların sıklıkla karşılaştığı durumlardan bir tanesidir. Siz de bu durumla karşı karşıya kalmak istemiyorsanız süpürgenizin toz haznesini sık sık kontrol etmeyi unutmayın.
Süpürgeniz, özellikle saç kıllarından dolayı tıkanmış olabilir. Tıkanıklığa sebep olan kıl veya başka bir nesne, süpürgenizin hava akışını engeller.
Tıkanıklardan kaynaklı sorun yaşamamak için; hortum, başlık, boru ve fırçanızı temizlemeyi ihmal etmeyin.
Bu parçaların yıkanabilir olup olmadığını öğrenmek için kullanma kılavuzunu okuyabilirsiniz.
Eğer yardımcı aparatlarınız yıkamaya uygun değillerse bu parçaları nemli bez yardımıyla temizleyebilirsiniz.
Filtreniz temiz değilse, elektrik süpürgeniz tozları ve partikülleri çekerken güçlük yaşar. Düzenli olarak filtre temizliği yaparak bu sorundan kaçınabilirsiniz. Bu aşamada diş fırçası kullanmak işinizi kolaylaştırır. Filtre temizliği yaparken iki noktaya dikkat etmelisiniz:
Elektrik süpürgenizin toz bölmesi varsa, buradaki kapaktan ötürü bir problem yaşıyor olabilirsiniz. Kapağın düzgün bir şekilde yerleşip yerleşmediğinden emin olun.
Bazı elektrik süpürgelerinde emiş gücü ayarı bulunur. Elektrikli süpürgenizde bu ayarlar varsa istediğiniz emiş gücünde olup olmadığını kontrol edin. Emiş gücünüz düşük seçeneğe ayarlanmışsa elektrikli süpürgenizden beklediğiniz performansı alamayabilirsiniz.
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