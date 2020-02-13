Elektrik süpürgesiyle sakın bunları süpürmeyin!

Elektrik süpürgesiyle asla süpürülmemesi gereken şeyleri sizler için listeledik... KAHVE, KAHVE TELVESİ VE KAKAO Kullanılmış öğütülmüş kahve tanelerini vakumlamaya çalışırsanız, bu, toz torbasında küf oluşumunu teşvik edecektir. Zeminler kuru görünseler bile her zaman nemlidirler. Bu parçacıklar vakumun iç kısımlarına hızla yapışır ve bunları temizlemek neredeyse imkansız hale gelir. Kuru kahve ve kakao da elektrikli süpürge için tehlikelidir çünkü küçük partikülleri filtreleri tıkayabilir. Ayrıca motorun içine girip devre dışı bırakabilirler. BİTKİLERİN TOPRAK VE DİĞER KURU PARÇALARI Bitkilerin topraklarını vakumlamak da süpürgenize zarar verecektir. Örneğin toprak halıya döküldüyse halının tüyleriyle birlikte çekilen toprak süpürgenin daha derinlerine gidecek ve çıkarmak çok zor olacaktır. Ayrıca, dökülen toprak ıslak ise, motorda bazı teknik sorunlara neden olabilir. Kurutulmuş çiçekler ve iç mekan bitkilerinin yaprakları esnek bir hortumu veya filtreyi kolayca tıkayabilir. Ayrıca, vakumun içine girdikten sonra cihazın farklı kısımlarına zararlı olabilecek şekilde nemli kalırlar bu da kötü bir kokuya neden oalcaktır.

SAÇ, HAYVAN TÜYÜ Saçları süpürmekten kaçmak zor ancak yine de dikkat etmek önemlidir. Bununla birlikte evcil hayvanınızın tüyleri de bu kategoride. Çöp kutusunu ve filtreleri çok hızlı tıkarlar. Cihaza çok fazla saç girdiğinde, elektrikli süpürgenin gücü büyük ölçüde azalabilir. Bazı kablosuz elektrikli süpürgeler, saçı çok fazla saran hızlı, dönen fırçalarla donatılmıştır, cihazı sökmeniz veya fırçaları manuel olarak temizlemeniz gerekecektir. KOZMETİK Pudra, far... Kuru olan tüm kozmetik malzemeler aslında sıcak havanın etkisi altında erimeye başlayan çeşitli yağlar ve maddeler içerir. Bu yüzden kozmetikler elektrikli süpürgenin en tehlikeli düşmanlarından biri olarak kabul edilir - çünkü yağ bileşenleri cihazın içinde eriyecek ve mekanik parçaları ve filtreleri tıkayacaktır. Kozmetikler içeri girdiğinde filtreleri temizlemek neredeyse imkansızdır ve çoğu zaman bunları tamamen değiştirmeniz gerekecektir. KONFETİ Konfeti vakumu çok hızlı tıkar, bu da cihazın aşırı ısınmasına ve motorun çalışmasının durmasına neden olur. Folyodan yapılmış konfeti, kağıt konfeti daha da tehlikelidir. Parçacıklar, sıcak havanın etkisi altında vakumun içinde hızla erir, ulaşılması zor yerlerde sıkışır ve vakumun çalışmasını durdurur.