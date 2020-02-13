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Elektrik süpürgesiyle sakın bunları süpürmeyin!

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kırılmış veya dökülmüş şeyler için hemen elektrikelektrik süpürgesini çalıştırmak en iyi çözüm gibi geliyor. Ancak bir süre sonra bu yardımcı cihazın kötü bir koku, düşük çalışma hızı ya da bilinmeyen nedenlerle çalışmayı durdurduğunu görebilirsiniz. Belki de süpürgeyle vakumlamayı bırakmanız gereken şeyler vardır. Gelin asla süpürmemeniz gereken şeylere bakalım.

Elektrik süpürgesiyle sakın bunları süpürmeyin!

Elektrik süpürgesiyle asla süpürülmemesi gereken şeyleri sizler için listeledik...

KAHVE, KAHVE TELVESİ VE KAKAO

Kullanılmış öğütülmüş kahve tanelerini vakumlamaya çalışırsanız, bu, toz torbasında küf oluşumunu teşvik edecektir. Zeminler kuru görünseler bile her zaman nemlidirler. Bu parçacıklar vakumun iç kısımlarına hızla yapışır ve bunları temizlemek neredeyse imkansız hale gelir. Kuru kahve ve kakao da elektrikli süpürge için tehlikelidir çünkü küçük partikülleri filtreleri tıkayabilir. Ayrıca motorun içine girip devre dışı bırakabilirler.

BİTKİLERİN TOPRAK VE DİĞER KURU PARÇALARI

Bitkilerin topraklarını vakumlamak da süpürgenize zarar verecektir. Örneğin toprak halıya döküldüyse halının tüyleriyle birlikte çekilen toprak süpürgenin daha derinlerine gidecek ve çıkarmak çok zor olacaktır. Ayrıca, dökülen toprak ıslak ise, motorda bazı teknik sorunlara neden olabilir. Kurutulmuş çiçekler ve iç mekan bitkilerinin yaprakları esnek bir hortumu veya filtreyi kolayca tıkayabilir. Ayrıca, vakumun içine girdikten sonra cihazın farklı kısımlarına zararlı olabilecek şekilde nemli kalırlar bu da kötü bir kokuya neden oalcaktır.

SAÇ, HAYVAN TÜYÜ

Saçları süpürmekten kaçmak zor ancak yine de dikkat etmek önemlidir. Bununla birlikte evcil hayvanınızın tüyleri de bu kategoride. Çöp kutusunu ve filtreleri çok hızlı tıkarlar. Cihaza çok fazla saç girdiğinde, elektrikli süpürgenin gücü büyük ölçüde azalabilir. Bazı kablosuz elektrikli süpürgeler, saçı çok fazla saran hızlı, dönen fırçalarla donatılmıştır, cihazı sökmeniz veya fırçaları manuel olarak temizlemeniz gerekecektir.

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KOZMETİK

Pudra, far... Kuru olan tüm kozmetik malzemeler aslında sıcak havanın etkisi altında erimeye başlayan çeşitli yağlar ve maddeler içerir. Bu yüzden kozmetikler elektrikli süpürgenin en tehlikeli düşmanlarından biri olarak kabul edilir - çünkü yağ bileşenleri cihazın içinde eriyecek ve mekanik parçaları ve filtreleri tıkayacaktır. Kozmetikler içeri girdiğinde filtreleri temizlemek neredeyse imkansızdır ve çoğu zaman bunları tamamen değiştirmeniz gerekecektir.

KONFETİ

Konfeti vakumu çok hızlı tıkar, bu da cihazın aşırı ısınmasına ve motorun çalışmasının durmasına neden olur. Folyodan yapılmış konfeti, kağıt konfeti daha da tehlikelidir. Parçacıklar, sıcak havanın etkisi altında vakumun içinde hızla erir, ulaşılması zor yerlerde sıkışır ve vakumun çalışmasını durdurur.

ELEKTRİK TELLERİ

Elektrik tellerini vakum yardımıyla temizlemek için rahat bir çözüm gibi görünebilir ancak emme gücü kablolara zarar verebilir ve küçük telleri yırtabilir. Kısa devre veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.

ISLAK ZEMİN

Çok ıslak veya ıslak yiyecek olan bir zemini süpürmek tehlikelidir - aslında bundan elektrik çarpması yaşayabilirsiniz. Ayrıca kısa devreye neden olma şansınız da vardır. Zemin biraz ıslaksa, vakum dışarıdan herhangi bir reaksiyon göstermez, ancak nozul ve emme borusuna ulaştığında bu toz sertleşir. Emiş gücünü kıracak ve kurtulmak zor olacak kötü bir koku da ortaya çıkabilir.

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KÜÇÜK CAM PARÇACIKLARI

Küçük cam parçacıklarının getirebileceği zarar açıktır, ancak birçok insan hala bu küçük parçacıkları vakumluyor. Çoğu durumda, bu temizleme prosedürlerinden birkaçından sonra, elektrikli süpürgenin yumuşak hortumlarını, filtreleri ve toz toplayan torbayı değiştirmeniz gerekecektir. Küçük hasarlar hiç fark edilmeyebilir, ancak vakum tozu içeride tutamaz tekrar odanıza verebilir.

UN

Uzmanlar, unun bir elektrikli süpürgeyle temizlenmesi gerekiyorsa, süpürgenize ne kadar un çektiğinize dikkat edin diyor. Küçük bir avuç cihaza zarar vermez, ancak paketin tamamını döktüyseniz, elle toplamak daha iyidir. Aksi takdirde, vakuma zarar verebilir: tüm filtreler tıkanır ve un motorun içine girip devre dışı bırakabilir.


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