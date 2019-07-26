Elektrik trafosuna çarpan otomobil devrildi: 5 yaralı 

KALE (Malatya), (DHA) - MALATYA'nın Kale ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak elektrik trafosuna çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Erenli Mahallesi'nde meydana geldi. Dursun Özçelik yönetimindeki 23 FZ 689 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarındaki elektrik trafosuna çarpıp, devrildi. Ters dönerek duran otomobilde sürücü, Merve, Sahinaz ve Kerim Özçelik ile Çiğden Uncu yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Yaralılar, tedaviye alınırken, kaza nedeniyle bir süre trafiğine kapanan yol, otomobilin kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

