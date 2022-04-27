HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Elektrik: ‘Vampir cihazlar’ faturayı yüzde 20 artırıyor

Elektrik: ‘Vampir cihazlar’ faturayı yüzde 20 artırıyor

27.04.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’deki enerji şirketi British Gas’ın yaptığı bir araştırma, "vampir cihazların" hanelerdeki elektrik tüketimini yüzde 20 artırdığını ortaya koydu.

Elektrik: ‘Vampir cihazlar’ faturayı yüzde 20 artırıyor

"Vampir cihaz" tanımı, kapalıyken bile şaşırtıcı oranda elektrik tüketen cihazlar için kullanılıyor.

Araştırmaya göre ülke genelinde her yıl 2,2 milyar sterlinlik elektrik sadece bu cihazlar tarafından kullanılıyor.

Bu hane başına 147 sterlin, yani İngiltere'de ortalama iki aylık elektrik faturası demek.

Elektrik fiyatlarında son aylarda yaşanan artışlar, tüm dünyada tüketicileri enerji tasarrufu yollarını araştırmaya itiyor.

Vampir cihazların fişini çekmek, bunun en kolay yolları arasında yer alıyor.

Bu cihazlar arasında akıllı hoparlörler, laptoplar ve modemler de bulunuyor.

TV'yi prize takmak yerine uzaktan kumandayla açma konforunun İngiltere'deki yıllık bedeli 24 sterlin.

Diğer cihazlar için ise fatura şöyle:

  • Dijital yayın kutusu: 23,10 sterlin
  • Mikrodalga: 16,37 sterlin
  • Oyun konsolu: 12,17 sterlin
  • Bilgisayar: 11,22 sterlin
  • Şofben: 9,80 sterlin
  • Çamaşır makinası: 4,73 sterlin
  • Yazıcı: 3,81 sterlin
  • Telefon şarjı: 1,26 sterlin

British Gas enerji uzmanı Marc Robson, elektronik cihazları açma-kapama düğmesi olan bir çoklu prize bağlayarak kullanmayı veya akıllı prizlere geçmeyi tavsiye ediyor.

Robson'un önerdiği diğer elektrik tasarruf yöntemleri ise şöyle:

  • Akıllı prizlerde tüm elektrik akışını cep telefonundan görebiliyorsunuz.
  • Geceleri kullanmadığınız cihazları bekleme moduna almak yerine elektrik akışını kesin.
  • Cep telefonunuzu veya laptopunuzu ihtiyacınızdan fazla şarj etmeyin.
  • Cihazlarınız şarj olur olmaz kablosunu çekme alışkanlığı edinin.
  • Bu yalnızca elektrik tasarrufu sağlamaz, aynı zamanda pil ömrünüzü de uzatır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Putin'den Batı'ya gözdağı: Cevabımız yıldırım hızında olacakPutin'den Batı'ya gözdağı: Cevabımız yıldırım hızında olacak
Maske zorunluluğu kalktı! Maske zorunluluğu kalktı!
Acılı anne isyan etti! Kahreden detayAcılı anne isyan etti! Kahreden detay
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

5 yaşındaki Eymen'e yapmadıkları iğrençlik kalmamış!

5 yaşındaki Eymen'e yapmadıkları iğrençlik kalmamış!

Ali Babacan resmen duyurdu! Altılı masa...

Ali Babacan resmen duyurdu! Altılı masa...

Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

Süper Lig'de yılın skandalı! Küme düşme maçında...

Süper Lig'de yılın skandalı! Küme düşme maçında...

Adeta rest çekti: Yolunuz açık olsun, ayrılın bizden

Adeta rest çekti: Yolunuz açık olsun, ayrılın bizden

Bakanlık duyurdu: Merkeze çekildi

Bakanlık duyurdu: Merkeze çekildi

İlginizi Çekebilir

Boşuna acı çekmeyin! Şişkinliği azaltmanın pratik yolu var

Boşuna acı çekmeyin! Şişkinliği azaltmanın pratik yolu var

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”

Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”

Elon Musk’a tepki yağdı! “Twitter’ı satın almak yerine…”

Elon Musk’a tepki yağdı! “Twitter’ı satın almak yerine…”

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.