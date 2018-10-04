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Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artış

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.10.2018 12:11 | Son Güncelleme

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: - "Vatandaşın yalnızca elektrik, su ve doğalgaz gideri aylık 500 lira civarına çıktı. Madem 'ihbar et' diyorsunuz ihbar ediyorum"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Vatandaşın yalnızca elektrik, su ve doğalgaz gideri aylık 500 lira civarına çıktı. Madem 'ihbar et' diyorsunuz ihbar ediyorum." dedi.

Gürer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, emeklilikte yaşa takılanların, özellikle sosyal medyada son ayların en önemli konularından olduğunu belirtti.

AK Parti dışındaki partilerin, sorunun çözülmesinden yana olduğunu söyleyen Gürer, 5 bin günlük çalışma süresinin 7 bin güne çıkarılmasıyla oluşan mağduriyetler yıllardır devam ettiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, dün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde böyle bir konunun olmadığını, konunun Mecliste ele alınabileceğini ifade ettiğini hatırlatan Gürer, Türkiye'de şu anda en çok konuşulan konulardan birinin, kabinenin gündeminde olmamasının düşündürücü olduğunu dile getirdi.

Gürer, kanun teklifi Meclise geldiğinde partilerin konuyla ilgili samimiyetlerinin de görüleceğini bildirdi.

Ömer Fethi Gürer, kanun hükmünde kararnameyle yapılan taşeron işçilerin devlet kadrolarına geçişiyle ilgili düzenlemenin, sorunu çözmek yerine birçok sorun ürettiğine de değindi.

İkincisi sınıf kamu işçisi yaratıldığını iddia eden Gürer, "Kadroya alınanlar, eski işçilerin yararlandığı toplu sözleşme haklarından yararlandırılmadı. Bu nedenle enflasyon farkı alamıyorlar. 2020 yılına kadar yüzde 4 zamma mahkum edildiler. 2019 yılında yapılacak kamu toplu iş sözleşmesine mutlaka kadroya alınanlar da dahil edilmeli." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Serbest piyasa ekonomisinden vazgeçmeyeceğiz." sözünü hatırlatan Gürer, şunları kaydetti:

"Serbest piyasa ekonomisinin kuralı, devlet fiyatlara müdahale etmez ama şimdi de dönüp diyorlar ki 'Fırsatçılar var, bunları bize bildirin, gereğini yapacağız.' Bir gazetede gördüm, 'Artışları, yüksek fiyatları, ihbar et.' İhbar ediyorum, elektrik ve doğalgaza 3 ayda 3 kez zam yapıldı Sayın Cumhurbaşkanı. Gereğini yapın. Vatandaşın yalnızca elektrik, su, doğalgaz gideri aylık 500 lira civarına çıktı. Madem 'ihbar et' diyorsunuz ihbar ediyorum. Elektrik ve doğalgazdaki zamlar vatandaşın belini büktü. Bu zamları geri alın."

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