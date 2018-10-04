Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artış

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Vatandaşın yalnızca elektrik, su ve doğalgaz gideri aylık 500 lira civarına çıktı. Madem 'ihbar et' diyorsunuz ihbar ediyorum." dedi.

Gürer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, emeklilikte yaşa takılanların, özellikle sosyal medyada son ayların en önemli konularından olduğunu belirtti.

AK Parti dışındaki partilerin, sorunun çözülmesinden yana olduğunu söyleyen Gürer, 5 bin günlük çalışma süresinin 7 bin güne çıkarılmasıyla oluşan mağduriyetler yıllardır devam ettiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, dün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde böyle bir konunun olmadığını, konunun Mecliste ele alınabileceğini ifade ettiğini hatırlatan Gürer, Türkiye'de şu anda en çok konuşulan konulardan birinin, kabinenin gündeminde olmamasının düşündürücü olduğunu dile getirdi.

Gürer, kanun teklifi Meclise geldiğinde partilerin konuyla ilgili samimiyetlerinin de görüleceğini bildirdi.

Ömer Fethi Gürer, kanun hükmünde kararnameyle yapılan taşeron işçilerin devlet kadrolarına geçişiyle ilgili düzenlemenin, sorunu çözmek yerine birçok sorun ürettiğine de değindi.