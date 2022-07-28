Elektrikler ne zaman gelecek? 28 Temmuz İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? AYEDAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Konuya ilişkin detaylar AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. Peki elektrikler ne zaman gelecek? 28 Temmuz İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? AYEDAŞ ile BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

28 TEMMUZ PERŞEMBE HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

28 Temmuz 2022 Perşembe günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

28 TEMMUZ AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

28 TEMMUZ BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

