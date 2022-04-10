Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler neler? 10 Nisan kesinti sorgulama AYEDAŞ-BEDAŞ

Elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar 10 Nisan Pazar günü de konu ile ilgili araştırma yapıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre; arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle 10 Nisan Pazar günü bazı ilçe, semt ve mahallelerde kesinti yaşanacak. Biz de sizler için elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler neler? sorularının yanıtı ile 10 Nisan 2022 Pazar günü için yapılan açıklamanın detayları ile AYEDAŞ ve BEDAŞ kesinti sorgulama ekranına haberimizde yer verdik.

10 NİSAN ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

ARNAVUTKÖY

NO: 14940671

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 10/04/2022 09:00:00 - 10/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14622005

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah HADIMKÖY-İSTANBUL sk bölgelerinde 10/04/2022 09:00:00 - 10/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14621937

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah BABA NAKKAŞ sk bölgelerinde 10/04/2022 10:00:00 - 10/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14622008

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 10/04/2022 13:00:00 - 10/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 14940496

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-14, G-703, G-704, G-705, G-706, G-707, G-810 sk bölgelerinde 10/04/2022 09:00:00 - 10/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14621760

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah CEVAHİR, DR SADIK AHMET, DİŞÇİ sk bölgelerinde 10/04/2022 09:00:00 - 10/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 14609323

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk / BAĞLAR mah 8. sk bölgelerinde 10/04/2022 09:00:00 - 10/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14940759

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 663., 664., 665., 666., 667., 668., 675., 688., BAĞCILAR sk / YAVUZ SELİM mah 1016. sk / YENİGÜN mah BAĞCILAR sk / YILDIZTEPE mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 10/04/2022 09:00:00 - 10/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14574972

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2088. sk bölgelerinde 10/04/2022 09:00:00 - 10/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 14609328

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ALPAKLAR, ALTAY 1, BARBAROS 1, COŞKUN, ELVAN 1, GAMZE, HİCAZ, KARATAŞ, KENANBEY, KEREM 1, METİNBEY, NİGAR, PERVİN, TOPLU, YILDIRIM BEYAZIT, ZAFER 2, İSFAHAN, ŞEHİT İHSAN YILDIZ sk / ZAFER mah BALÇIK, BARBAROS 1, HALİLBEY sk bölgelerinde 10/04/2022 12:00:00 - 10/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 14940614

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah TAŞHAN, İSTANBUL sk bölgelerinde 10/04/2022 10:00:00 - 10/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 14622077

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah 2738., 2739., 2746., ABDULLAH PAŞA, AKÇA, BONCUK, DAĞARCIK, DEVA, HÜRRİYET, MEHMETÇİK, SEFA, SEREN, TOSUN PAŞA, ÇİLEK, İKBAL, İLKAY sk bölgelerinde 10/04/2022 08:00:00 - 10/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

