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Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama! 29 Haziran 2022 Çarşamba

29.06.2022 06:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi ve 29 Haziran 2022 Çarşamba günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaların detayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbullular internette "İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?" sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. İşte 29 Haziran 2022 Çarşamba AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama! 29 Haziran 2022 Çarşamba

Elektrik kesintisi olacak ilçeler listesi 29 Haziran 2022 Çarşamba günü en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından elektrik kesintisi olacak ilçeler hakkında açıklama yapıldı. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında 'Elektrikler ne zaman gelecek?' konu başlığını sorguluyor. 29 Haziran 2022 Çarşamba AYEDAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz...

29 HAZİRAN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER LİSTESİ

29 Haziran Çarşamba günü arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

29 HAZİRAN AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

29 HAZİRAN BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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İstanbul
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