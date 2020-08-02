Elektrikli bisiklete binen 5 kişilik ailenin görüntüsü şoke etti

Görüntüler Aydın'ın Efeler ilçesinde Aydın-Denizli Karayolu Eski Dörtyol Kavşağı'nda kayda geçti. Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun trafiğe aldırış etmeden elektrikli bisiklet üzerinde seyreden 3'ü çocuk 5 kişilik bir aile hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Elektrikli bisiklet üzerindeki ailenin akılalmaz görüntüleri diğer araçlardaki vatandaşlar tarafından kayda alındı. Trafiği ve sosyal mesafe kuralını da hiçe sayan vatandaşlar, 'bu kadar da sorumsuzluk olmaz' dedirtti.

(İHA)

