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  4. Elektrikli bisiklete binen 5 kişilik ailenin görüntüsü şoke etti

Elektrikli bisiklete binen 5 kişilik ailenin görüntüsü şoke etti

İLGİNÇ HABERLER  | 02.08.2020 15:03 | Son Güncelleme

Aydın'da üzerinde 5 kişinin olduğu elektrikli bisiklet görenleri şaşırttı. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde bisikletteki vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi ve akan trafiği hiçe saydı.

Görüntüler Aydın'ın Efeler ilçesinde Aydın-Denizli Karayolu Eski Dörtyol Kavşağı'nda kayda geçti. Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun trafiğe aldırış etmeden elektrikli bisiklet üzerinde seyreden 3'ü çocuk 5 kişilik bir aile hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Elektrikli bisiklet üzerindeki ailenin akılalmaz görüntüleri diğer araçlardaki vatandaşlar tarafından kayda alındı. Trafiği ve sosyal mesafe kuralını da hiçe sayan vatandaşlar, 'bu kadar da sorumsuzluk olmaz' dedirtti.

(İHA)

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