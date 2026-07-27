Elektrikli otobüslerin direksiyonuna kadın şoförler geçti

Çevre dostu ulaşım projesiyle vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sunulurken, kadın sürücülerin istihdam edilmesiyle kadınların çalışma hayatındaki rolüne de katkı sağlandı.

Kimi uzun yıllar ev hanımlığı yaptı, kimi direksiyon eğitmenliği görevinde bulundu, kimi ise farklı sektörlerde çalıştı. Farklı yaşam hikayelerine sahip kadın şoförler, bugün Niğde'nin cadde ve sokaklarında elektrikli otobüsleri kullanarak vatandaşlara hizmet veriyor.

48 YAŞINDAN SONRA İŞ HAYATINA ATILDI

Üç çocuk ve dört torun sahibi Demet Şahin, uzun yıllar ev hanımlığı yaptıktan sonra 48 yaşında çalışma hayatına atıldı. Aile içerisinde daha önce büyük araçlar kullandığını belirten Şahin, bu tecrübenin otobüs şoförlüğüne başlamasında kendisine cesaret verdiğini söyledi.

Eşi ve çocuklarının da kendisine destek olduğunu ifade eden Şahin, mesleğini severek yaptığını belirterek, "Ev hanımlığından otobüs şoförlüğüne geldim. Üç çocuğum var. İki oğlum ve bir kızım bulunuyor. Bir kızım ile bir oğlum evli, dört tane de torunum var. Kırk sekiz yaşından sonra iş hayatına atıldım. Aile içerisinde büyük araç kullanıyordum. Büyük araç kullanmam beni cesaretlendirdi. Bu nedenle otobüs şoförlüğünü severek yapıyorum" dedi.

ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ, HEDEFİNDE TIR ŞOFÖRLÜĞÜ VAR

Daha önce direksiyon eğitmenliği yapan Nuran Yalçın ise şoförlüğün çocukluk yıllarından bu yana hayali olduğunu söyledi. Araç kullanmayı çok sevdiğini belirten Yalçın, "Daha önce direksiyon eğitmenliği yaptım. Şoförlüğü ve araç kullanmayı çok seviyorum. Belediye Başkanımızın vatandaşların faydalanması için hizmete sunduğu ücretsiz elektrikli otobüs projesi sayesinde biz de ekmek kazanıyoruz. Şoförlük aslında küçüklüğümden beri benim hayalimdi. Ben de bu hayalimi gerçekleştirdim. Hedefim daha da yüksek. Tır kullanmak istiyorum. Taksiden başladık, otobüse kadar geldik. İnşallah ilerleyen yıllarda tır kullanma hayalimi de gerçekleştirmiş olurum" diye konuştu.

Evli ve iki çocuk annesi Öznur Gökmen de elektrikli otobüs şoförlüğüne başlamadan önce farklı sektörlerde çalıştığını söyledi. Daha önce şoförlük deneyiminin de bulunduğunu belirten Gökmen, "Bundan önce şoförlük de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde çalıştım. Araç kullanmayı ve direksiyon başında olmayı çok seviyorum. Bu işi duyduğum zaman başvuru yapmak istedim. Çok fazla takdir görüyoruz. Vatandaşların içlerindeki sevgiyi gözlerinde görebiliyoruz. Bu da bizim sunduğumuz hizmeti severek ve isteyerek yapmamıza motivasyon sağlıyor" şeklinde konuştu.

AİLESİNDEKİ ŞOFÖRLERE İMRENEREK BÜYÜDÜ

Uzun süredir aktif olarak araç kullanan Ayşegül Doğruöz ise ailesinde uzun yol, şehirler arası ve şehir içi ulaşım sektörlerinde çalışan şoförlerin bulunduğunu belirterek onlara imrendiğini ifade etti.

Elektrikli otobüslerde kadın şoförlerin görev yapacağını öğrendiğinde büyük heyecan yaşadığını anlatan Doğruöz, "Uzun süredir trafikte araç kullanan biriyim. Çocukları okula götürüp getiriyordum. Bu işi duyduğumda çok heves ettim. Çok şükür ilk başlayanlardan biri oldum. Beni çok fazla destekleyen oldu. Ailem her sektörde olduğu gibi bu işte de arkamda durdu. Ailemde uzun yol şoförleri, otobüs şoförleri ve şehir içinde otobüs kullananlar vardı. Ben de sürekli onlara imrenirdim. Çok heves ettim. Çok şükür biz de olduk ve başardık" dedi.

Kadınların eleştirilerden etkilenmeden hedeflerinin peşinden gitmesi gerektiğini vurgulayan Doğruöz, "Kadınlar güçlü olsunlar. İstedikleri zaman istedikleri her şeyi başarabilirler. Yeter ki cesaretli olsunlar ve hiçbir şeyden korkmasınlar. Eleştirilere kulak asmasınlar. Kendilerine güvensinler ve özgüvenlerini kaybetmesinler" ifadelerini kullandı.

BELGELERİNİ TAMAMLADI, DENEME SÜRÜŞLERİNİN ARDINDAN GÖREVE BAŞLADI

Hacer Akbey ise daha önce otobüs şoförlüğü yapmanın aklında olmadığını, projeyi duyduktan sonra kısa sürede karar vererek başvuru yaptığını söyledi.

Akbey, "Daha önce böyle bir meslek aklımda yoktu. Bu işi duyduğum zaman hemen başvurdum. Müdürümüzün yanına giderek çok istekli olduğumu ve bu işi gerçekten yapmak istediğimi söyledim. Arkadaşlarım da ‘Sen bu işi yaparsın' diyerek beni teşvik etti" dedi.

Şehir dışından gelen vatandaşların kadın sürücüleri direksiyon başında gördüklerinde şaşırdıklarını anlatan Akbey, "Özellikle şehir dışından gelen ve Niğde'ye ilk kez gelen vatandaşlar çok şaşırıyor. Kadın şoförleri görmeleri çok hoşlarına gidiyor. Bizi tebrik edenler ve otobüs şoförlüğünün bize çok yakıştığını söyleyenler oluyor" ifadelerini kullandı.