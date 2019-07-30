HABER

Elektrikli otobüsten çıkan duman korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 17:55 | Son Güncelleme

MANİSA'da elektrikli belediye otobüsünün motor kısmından yükselen duman korku yarattı.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da elektrikli belediye otobüsünün motor kısmından yükselen duman korku yarattı. Yangın tüpüyle müdahale edilen olayda, dumanın kompresörden geldiği anlaşıldı. Olay, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Şehir Hastanesi-Uncubozköy hattında çalışan 45 E 4700 plakalı elektrikli belediye otobüsü, Şehzadeler ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na geldiğinde, otobüsün motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Bunun üzerine şoför A.E. (40) otobüsü sağa çekip, durdu. Dumanların yükseldiği kısma yangın tüpleriyle müdahale edildi. Bu sırada paniğe kapılan yolcuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, dumanların otobüsün kompresöründen çıktığı, herhangi bir yangının söz konusu olmadığı belirlenince, herkes rahat bir nefes aldı.

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldularYardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular
Evinde 16 tüfekle yakalandıEvinde 16 tüfekle yakalandı
Sandıklı'da 5 hektar meşe alanı yandıSandıklı'da 5 hektar meşe alanı yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Bakan açıkladı! 6 Ağustos'ta ödenecek

Bakan açıkladı! 6 Ağustos'ta ödenecek

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

Güneş ve Uranüs arasında sert temas

Güneş ve Uranüs arasında sert temas

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.