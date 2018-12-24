Elektrikli otomobillerde vites yükseltiyor!

Konu ile ilgili açıklama bizzat Volkswagen CEO’su Herbert Diess tarafından yapıldı. Diess, geçtiğimiz Pazartesi günü Avrupa Birliği (AB) tarafından yapılan “2030 yılına kadar mevcut CO2 emisyon değerleri % 37,5 civarında düşürülmeli” açıklamasından sonra suskunluğunu bozdu. Bu zorlu hedeflerin AB’nin en büyük otomotiv endüstrisine ev sahipliği yapan Almanya’da birçok işe mâl olacağını ifade eden Diess, bu durumdan sektörün ciddi zararlar görebileceğini belirtti.

Halihazırda Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi olan Volkswagen haklı olarak AB’ye tepki gösterdi. Alman otomobil endüstrisinde ileri gelen şirketlerinden Daimler AG ve BMW ise AB’nin zorlu CO2 emisyon hedefleri hakkında yorum yapmaktan kaçındılar. 2015 dieselgate skandalını bir kenara bırakırsak, Alman hükümetinden de Volkswagen’i destekler nitelikte bazı açıklamalar geldi. Alman Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, mevcut CO2 hedeflerin teknik ve ekonomik olarak mümkün olan en son noktada olduğu söyledi. Alman endüstrisindeki 436.000 işin benzinli ve dizel motorlu araç üretimine bağlı olduğunu ise özellikle belirtti.