Elektrikli otomobillerin şarj problemi yakında bitebilir

Otonom sistemler bile geldi ancak elektrikli otomobil şarj sorunu bir türlü giderilemedi. AR-GE konusunda yapılan yoğun yatırımlar meyvesini vermeye başlasa bile yine de tam olarak problem aşılamadı. Bunun farkında olan üniversiteler ve araştırma grupları, yeni pil teknolojilerine ağırlık veriyor.
POSTECH Ekibi tarafından yapılan yoğun çalışmalar sonucunda yeni bir pil teknolojisi dünyaya duyuruldu. POSTECH’ten Profesör Byoungwoo Kang ile birlikte Profesör Won-Sub Yoon bu pil teknolojisini açıkladı ve böylece yeni bir tarih yazıldı.
Normal şartlarda araçlarda kullanılan batarya, daha küçük nano parçacıklara sahip oluyor ve bu durum pilin yavaş dolmasına neden oluyor. Bilim insanları lityum iyon bataryaları küçük hale getirmeden bataryayı doldurmanın yöntemini buldu.
Bataryaların daha da homojen hale gelmesini sağlayan bu yöntem, sadece 6 dakikada yüzde 90 kadar pil doluluğu sağlayabiliyor. Böylece elektrikli araçlar için uzun uzun beklemenize de gerek kalmayacak. Sadece 6-10 dakika içerisinde bu araçların bataryası dolacak. Tesla'nın otonom sistemlere geçiş yaptığını söylediği bu günlerde, haberin değeri arttı diyebiliriz.
Bu tür pil teknolojileri sadece elektrikli otomobillerde kullanılmayacak. Aynı zamanda akıllı telefon ve diğer cihazlarda da kullanılabilecek. Bu sayede çoklu bir yarar elde edilmek isteniyor. Üniversite ekibi henüz konuyla alakalı net belgeler yayınlamadı. Bunun nedeni ise araştırmanın devam etmesi oldu.
Kısa bir süre içerisinde elektrikli araçlarda büyük bir talep artışı yaşanması muhtemel. Sizce bu tür gelişmeler, elektrikli arabalar için değişim yaratır mı?
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