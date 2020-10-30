Elektrikli otomobillerin şarj problemi yakında bitebilir

Otonom sistemler bile geldi ancak elektrikli otomobil şarj sorunu bir türlü giderilemedi. AR-GE konusunda yapılan yoğun yatırımlar meyvesini vermeye başlasa bile yine de tam olarak problem aşılamadı. Bunun farkında olan üniversiteler ve araştırma grupları, yeni pil teknolojilerine ağırlık veriyor.

YENİ PİL TEKNOLOJİSİ ÜRETİLDİ

POSTECH Ekibi tarafından yapılan yoğun çalışmalar sonucunda yeni bir pil teknolojisi dünyaya duyuruldu. POSTECH’ten Profesör Byoungwoo Kang ile birlikte Profesör Won-Sub Yoon bu pil teknolojisini açıkladı ve böylece yeni bir tarih yazıldı.

Normal şartlarda araçlarda kullanılan batarya, daha küçük nano parçacıklara sahip oluyor ve bu durum pilin yavaş dolmasına neden oluyor. Bilim insanları lityum iyon bataryaları küçük hale getirmeden bataryayı doldurmanın yöntemini buldu.

DAKİKALAR İÇİNDE PİLİ DOLDURUYOR

Bataryaların daha da homojen hale gelmesini sağlayan bu yöntem, sadece 6 dakikada yüzde 90 kadar pil doluluğu sağlayabiliyor. Böylece elektrikli araçlar için uzun uzun beklemenize de gerek kalmayacak. Sadece 6-10 dakika içerisinde bu araçların bataryası dolacak. Tesla'nın otonom sistemlere geçiş yaptığını söylediği bu günlerde, haberin değeri arttı diyebiliriz.