Elektronik haberleşme sektöründe yatırım atağı

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de yakın zamanda hizmete alınması amacıyla çalışmaları sürdürülen 5G ve ötesi mobil hizmetlerin yaygınlığının ve kalitesinin artırılması için elektronik haberleşme sektöründeki yatırımların belli bir seviyenin üzerinde olması gerektiğini belirterek, "Bu yılın ilk çeyreğinde işletmeciler tarafından yapılan yatırımların toplam tutarı 2,1 milyar liranın üzerinde gerçekleşti." dedi. Turhan, AA muhabirine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yılın ilk çeyreğine ilişkin hazırlanan "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu" ışığında sektöre yönelik değerlendirmede bulundu. Yılın ilk çeyreğinde, sektörün geçmiş dönemlerdeki büyüme eğilimini sürdürdüğünü belirten Turhan, bu büyümenin elde edilen gelirler, yapılan yatırımlar ve abone sayılarına bakıldığında daha detaylı görüldüğünü söyledi. Turhan, elektronik haberleşme sektöründeki işletmecilerin yılın ilk çeyreğinde 15,4 milyar liranın üzerinde gelir elde ettiği bilgisini verirken, "Mobil operatörlerin gelir toplamı 11,7 milyar lira oldu. Bunların dışında kalan diğer işletmecilerin gelirlerinin toplamı ise 3,7 milyar liraya ulaştı." diye konuştu.

5G ve ötesi mobil hizmetlerin yakın zamanda Türkiye'de de verilebilmesi için çalışmaların sürdüğünü anımsatan Turhan, şöyle devam etti: "5G ve ötesi mobil hizmetlerin yaygınlığının ve kalitesinin artması için elektronik haberleşme sektöründeki yatırımların belli bir seviyenin üzerinde olması gerekiyor. Bu yılın ilk çeyreğinde işletmeciler tarafından yapılan yatırımların toplam tutarı 2,1 milyar liranın üzerinde gerçekleşti. Türk Telekom ve mobil operatörlerin yatırımları ise yaklaşık 1,7 milyar liraya yaklaştı." - "Mobil abone sayısı 81 milyon oldu" Türkiye'de mobil hizmetler abone sayısı ve kullanım miktarlarında düzenli artış olduğunu ifade eden Turhan, mobil hizmetlerde yılın ilk çeyreği itibarıyla abone sayısının 81 milyona ulaştığını, nüfusa göre mobil abone yaygınlığının (penetrasyonunun) yüzde 98,7 olduğunu bildirdi. Turhan, bu abonelerin 72,4 milyonunun 4,5G hizmeti aldığını, bununla birlikte cihazı ve SIM kartı 4,5G ile uyumlu olan, aktif olarak 4,5G hizmetini kullanabilen abonelerin sayısının 41,8 milyona çıktığını, 4,5G'nin yaygınlaşmasıyla 3G abone sayısının 6,4 milyona gerilediğini aktardı.

Mobil teknolojilerin bireylerin haberleşmesinin yanı sıra makinelerin birbiriyle haberleşmesi için de kullanıldığını anlatan Turhan, makineler arası iletişim (M2M) olarak ifade edilen bu hizmetin Türkiye'de de giderek büyüyen bir yapıda olduğunu dile getirdi. Turhan, 2011'de sadece 1,1 milyon olan M2M abone sayısının bu yılın ilk çeyreği sonu itibarıyla 6,7 milyona ulaştığını belirterek, sadece bu çeyrekte 1,5 milyon abonelik artışı gerçekleştiğini söyledi. - "Aylık ortalama konuşma süresi 448 dakika" İncelenen Avrupa ülkeleri arasında aylık ortalama mobil konuşma süreleri bakımından daha önceki dönemlerde olduğu gibi Türkiye'nin ilk sıradaki yerini koruduğunu vurgulayan Turhan, ülkede aylık ortalama konuşma süresinin 448 dakika olduğunu ifade etti. Turhan, sabit telefon hizmeti alan abone sayısının yılın ilk çeyreği sonu itibarıyla 11,6 milyon olduğunu, bu hizmette abone yaygınlığının yüzde 14,2 olarak gerçekleştiğini bildirdi. Türkiye'de en hızlı gelişen elektronik haberleşme hizmetlerinin başında genişbant internetin geldiğini söyleyen Turhan, şunları kaydetti:

"2016'da başlayan 4,5G hizmetinin çok daha hızlı mobil internetle vatandaşlarımızı tanıştırması ve fiber altyapılara yapılan yatırımlarla fibere ulaşımın daha kolay hale gelmesi neticesinde, hem mobil hem sabit genişbant abone sayımız artışını sürdürdü. Yılın ilk çeyreği sonunda toplam genişbant abone sayımız, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 artarak 74,7 milyon oldu. Bu rakam içinde mobil genişbant abone sayısı 61,1 milyona, sabit genişbant internet abone sayısı 13,6 milyona ulaştı." Turhan, sabit genişbant internet abone sayıları incelendiğinde, en yüksek artışın yıllık bazda yüzde 46,4 ile "eve kadar fiber"de gerçekleştiğini, bu hizmette abone sayısının 1,7 milyona yaklaştığını söyledi. - "Fiber abone sayısı 2,9 milyona ulaştı" Toplam fiber abone sayısının da bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 17,6 artışla 2,9 milyona ulaştığını belirten Turhan, kablo internet abone sayısının yıllık yüzde 12,8 artarak 958 bine ve xDSL abone sayısının yıllık yüzde 7,7 artarak 9,6 milyona ulaştığını ifade etti.