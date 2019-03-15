Elektronik harp sistemi kurulacak uçaklar Türkiye'de

Elektronik harp özel görev uçakları geliştirilmesi amacıyla, SSB ile ASELSAN arasında HAVA SOJ Projesi imzalanmış, sözleşme daha sonra ASELSAN-TUSAŞ İş Ortaklığı'na devredilmişti.

Uçaklar ve entegre edilecek sistemler hakkında bilgi alan Demir, "Uzun zamandır düşünülen, planlanan bu sistemin böylece ete kemiğe bürünme adımlarını atmış oluyoruz. Yapacağımız sistemlerin, dünyada çeşitli ülkelerde kullanılan sistemlere göre çok daha ileri unsurlar taşımasını planlıyoruz." ifadesini kullandı.

SSB'den yapılan açıklamaya göre, Başkan İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ASELSAN, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Bombardier firmalarının temsilcileriyle TUSAŞ'ın tesislerindeki uçakları inceledi.

Proje kapsamında yapılacak 4 HAVA SOJ sisteminin, 2023 yılından itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesine başlanacak.

Söz konusu sistemle düşman haberleşme sistemleri ve radarlarının tespit/teşhis edilmesi, konumlarının bulunması ve bu sistemlerin özellikle sınır ötesi harekatta dost unsurlara karşı kullanılamaması amacıyla karıştırılması, aldatılması ve köreltilmesi hedeflenirken, böylece savaş uçaklarının güvenli şekilde operasyon yapabilmelerine olanak tanınacak.

Kara Konuşlu Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz (KARA SOJ) sisteminden daha üstün teknolojik özelliklere sahip olan HAVA SOJ sistemi, pek çok elektronik harp kabiliyetini bir hava aracı üzerinde bir araya getirecek. Bu kabiliyette dünyada bilinen başka bir sistem bulunmuyor.

- Elektronik harp görev sistemleri milli olacak

HAVA SOJ sistemlerine entegre edilecek elektronik harp görev sistemlerinin tamamı yurt içinde ve milli olarak geliştirilecek ve üretilecek.

Sözleşme kapsamında alınan ticari uçakların modifikasyon ve sertifikasyon işlemlerinin, tüm milli imkanlar değerlendirilerek Türkiye'de yapılması amaçlanıyor.