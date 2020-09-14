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Elektronik sigara erkekleri kısır mı yapıyor?

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.09.2020 18:04 | Son Güncelleme

Elektronik sigaraların geleneksel sigara içinden daha az zararlı olduğunun düşünülmesi bilim insanlarını araştırmaya itti. Elektronik sigaranın hiç de masum olmadığını ortaya çıkaran araştırmada uzmanlardan ciddi uyarı geldi. Araştırma sonuçlarına göre, elektronik sigara kullanan erkekler kısırlık problemi ile karşı karşıya kalabilir!

Elektronik sigara erkekleri kısır mı yapıyor?

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Kalay, düzenli elektronik sigara kullanan genç erkekleri yakından ilgilendiren araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:

“Kopenhag Üniversitesi'nde 1996 yılından beri meni kalitesini ve bununla ilişkili faktörleri izleyen bilim insanları, elektronik sigara ve testis fonksiyonu ilişkisini inceledi.

SPERM SAYILARINI DÜŞÜRÜYOR

Araştırma kapsamında 2012-2018 yılları arasında sigara ve esrar kullanımı hakkında bilgi veren 2 bin 8 erkeğin (ortalama yaş 19) verileri analiz edildi. Bu analize 2015-2018 yılları arasında kayıt yaptıran bin 221 (yüzde 61) kişi dahildi ve katılan bu kişiler de elektronik sigara ve burunotu (enfiye) konusunda da bilgi verdi. Katılımcı erkeklerin yaklaşık yarısı (yüzde 52) sigara içiyor, yüzde 13’ü elektronik sigara kullanıyor, yüzde 25 burun otu ve yüzde 33’ü de esrar kullanıyordu. Elektronik sigara ve esrar kullanıcıları da genellikle sigara içiyordu.

Düzenlemeden sonra, kullanıcı olmayanlara kıyasla, günlük elektronik sigara kullanıcılarının, günlük sigara içenlerde olduğu gibi (103 milyona karşı 139 milyon) önemli ölçüde daha düşük toplam sperm sayısına (147 milyona karşı 91 milyon) sahip olduğu görüldü.

Bu araştırma bize, elektronik sigara kullanımının testis fonksiyonu üzerindeki etkileri açısından sigara içmeye daha iyi bir alternatif olduğunun düşünülemeyeceğini gösteriyor.”

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