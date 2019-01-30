Elektronik tamirhanesinde yangın

Bursa’nın İznik ilçesinde bir elektronik eşya tamirhanesinde yangın çıktı.
Beyler Mahallesi Mustafa Doğan Sokak’ta bir iş yerinde yangın çıktı. Cuma namazını kılmak için dükkanını kapatan Enes Şahin, döndüğünde işyerini yanmış halde buldu. İtfaiye ekiplerinin anında müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. Maddi zarara yol açan angının elektrik kıntağından çıktı tahmin ediliyor. Polis olayla ilgi tahkikat başlattı.
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