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Elif'in uyarısı ile Erciyes yolunda gelengilere levhalı koruma

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 17:13 | Son Güncelleme

KAYSERİ Erciyes Dağı'na pikniğe giderken yola çıkan gelengi nedeniyle ailesiyle kaza tehlikesi atlatan ortaokul öğrencisi Elif Keklik (11), Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Erciyes A.Ş.'ye uyarı levhası konulması için 'Hayvanlar ölmesin, babalar kaza yapmasın, çocuklar üzülmesin' ifadeleri bulunan e-posta gönderdi.

Elif'in uyarısı ile Erciyes yolunda gelengilere levhalı koruma

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Erciyes Dağı'na pikniğe giderken yola çıkan gelengi nedeniyle ailesiyle kaza tehlikesi atlatan ortaokul öğrencisi Elif Keklik (11), Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Erciyes A.Ş.'ye uyarı levhası konulması için 'Hayvanlar ölmesin, babalar kaza yapmasın, çocuklar üzülmesin' ifadeleri bulunan e-posta gönderdi. Uyarı dikkate alınarak 16 noktaya 'Dikkat gelengi çıkabilir' yazılı levhalar yerleştirildi.
Keklik ailesi, geçen ay otomobille Erciyes'e piknik yapmak için giderken yola aniden gelengi çıktı. Mehmet Keklik, gelengiye çarpmak üzereyken son anda fren yaparak durdu. Araçta bulunan Elif Keklik, yol kenarlarında gelengilerle ilgili uyarıca levha bulunmadığını görünce, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes A.Ş'ye, e-posta gönderdi.
‘HAYVANLAR ÖLMESİN, BABALAR KAZA YAPMASIN’
Elif, mesajında şöyle dedi:
"Erciyes'e doğru yokuş yukarı çıkarken bir anda önümüzden küçük bir hayvan geçtiğini fark ettik, babam neredeyse kaza yapacaktı. Hayvanın ne olduğu hakkında bilgim yok, ne olabilir diye uyarı levhalarına baktım durdum; ama hayvanlarla ilgili uyarı levhası yoktu. Kar levhası, kayalıkların düşme levhası, hız levhası her şey vardı; ama hayvanlarla ilgili hiçbir uyarı levhası yoktu. Doğal yaşama bu kadar yakın bir ortamda uyarı levhası neden düşünülmedi acaba? Benim babam kaza yapmadı; ama başkaları hem kaza yapıp hem de hayvanı ezebilirler. Hayvanlar neden ölsün? Çok da zor değildir uyarı levhası koymak. Hayvanlar ölmesin, babalar kaza yapmasın, çocuklar üzülmesin. Sizleri seviyorum abiler, biliyorum ki yapacaksınız."
Erciyes A.Ş. yetkilileri, Elif'in talebini yerine getirerek 16 farklı noktaya 'Dikkat gelengi çıkabilir' levhası yerleştirdi.
'YETKİLİLERE TEŞEKKÜR EDERİM'
50'nci Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Elif Keklik,
isteğinin yerine getirilmesi nedeniyle büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Elif Keklik, "Yolda babam fren yapınca 'Ne oldu' diye sordum. Babam 'gelengi çıktı' dedi. Sonrasında yolda gelengi levhası var mı? diye bakıyordum. Olmadığını fark ettim. Bununla ilgili akşam eve gittiğimde Erciyes A.Ş'ye bir mail atmak istedim. Babamın mail adresinden maili gönderdim. Tabelaların konulduğunu gördüm. Hayvanlar ölmüyor. Yetkililere ilgilendikleri için teşekkür ederim" diye konuştu.
Elif Keklik'in babası Mehmet Keklik de, "Hayvanı ezmemek için frene basmam gerekti. Sonrasında kızım 'Baba o neydi?' diye sordu. Çünkü yolda geçen uyarı levhalarını inceliyordu. Gelengi olduğunu söyledim. Kızım Elif de hiçbir yerde uyarıcı levha olmadığını söyledi. Akşam eve gittiğimizde kızım ilgililere mail attı. Sonrasında levhalar asılmış. İlgililere teşekkür ederiz" dedi.
'ELİF KIZIMIZIN HAYVAN SEVGİSİ MUTLU ETTİ'
​Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ise, "Erciyes'te boş bozkır alanlar olduğu için çok fazla gelengi görülür. Tabii biz gelengilerin farkındayız hatta bununla ilgili çok güzel haberler yapıldı; ama gelengilerin bir tabela ile işaretleneceği hiç aklımıza gelmemişti. Sürücülerin gelengi konusunda ikaz edileceğini düşünmemiştik. Elif kızımızın bize gelen bir e-maili ile aslında sürücülerimizin de gelengilere karşı ikaz edilmesi gerektiği fikri doğdu. Bu eksiğimizin farkına vardık. Gerekli tedbirleri alarak yolun belli bölümlerine uyarıcı tabelalarımızı yerleştirdik. Elif kızımızın bu noktada hayvan sevgisi bizleri mutlu etti. Kendisine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Elif'in uyarısı ile Erciyes yolunda gelengilere levhalı korumaElif'in uyarısı ile Erciyes yolunda gelengilere levhalı korumaElif'in uyarısı ile Erciyes yolunda gelengilere levhalı korumaElif'in uyarısı ile Erciyes yolunda gelengilere levhalı koruma

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