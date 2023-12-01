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Elimde sinir sıkışması var ne yapmam lazım? Elde sinir sıkışmasına ne iyi gelir?

29.11.2023 12:21 | Son Güncelleme:
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Günümüzde hem ev işlerinden hem de çalışma hayatından kaynaklı el, bilek, ayak gibi uzuvlarda eklem ağrıları yaygın olarak görülmektedir. Bu ağrılara müdahale edilmediğinde zaman içerisinde sinir sıkışması denilen, sinirlere baskı yapan ve hareket kısıtlanmasına neden olan rahatsızlık ortaya çıkabilir. Bilek ve ellerde daha fazla rastlansa da birçok bölgeyi etkileyebilir. Tedavi edilmediğinde kalıcı hasarlara da yol açabilir. Peki, elde sinir sıkışmasına ne iyi gelir, nasıl tedavi edilir?

Elimde sinir sıkışması var ne yapmam lazım? Elde sinir sıkışmasına ne iyi gelir?

İçindekiler

  • Elimde sinir sıkışması var ne yapmam lazım?
  • Elde sinir sıkışması belirtileri nelerdir?
  • Elde sinir sıkışmasına ne iyi gelir?
  • Elde sinir sıkışması nasıl geçer?
  • Parmaklarda sinir sıkışması nasıl tedavi edilir?

İnsan vücudunda kıkırdak, kemik, tendon gibi birçok önemli doku bulunur. Bu dokular bazı sebeplerden dolayı sinirlere baskı yaptığında ortaya sinir sıkışması denilen rahatsızlık çıkmaktadır. Vücudumuzda bulunan sinirlerin birçok önemli işlevi vardır. Bu işlevlerden biri hiçbir kısıtlama olmadan hareket etmemizi sağlaması, bir diğeri ise beyin bölgesinden gelen sinyalleri organlara taşımasıdır. Bu sinirlerde herhangi bir problem yaşandığında tüm bu işlevlerde sorun yaşanabilir.

Elimde sinir sıkışması var ne yapmam lazım?

Sinir sıkışması denilen rahatsızlık, vücudun birçok farklı bölgesinde görülebilir. Ancak en sık görülen bölgelerden biri el ve bilek bölgesidir. Buralarda ortaya çıkan sinir sıkışması, karpal tünel sendromu olarak da tabir edilmektedir. Bu duruma sebep olabilecek pek çok farklı unsur bulunmaktadır. Bazı cerrahi ameliyatlar, fıtıklar ya da omurilik bölgesindeki daralmalar bu durumun ortaya çıkmasına neden olarak gösterilebilir.

Vücudumuzun el kısmında median ismiyle ifade edilen bir sinir yapısı mevcuttur. Sinir sıkışması yaşandığında bu sinir hasar görür ve kol, bilek, parmaklar da bu durumdan etkilenir. Bu etkilenmenin asıl nedeni ise karpal tünel ismiyle tabir edilen yapının bilek kısmında yer almasıdır. Sinirler buradan geçtiği için bilek kısmında sıkışma problemi ortaya çıkar. Uzun süren ve hiç geçmeyen sinir sıkışması rahatsızlığı durumlarında ortopedi, fizik tedavi uzmanları ya da nöroloji doktorlarına danışılmasında fayda vardır.

Elde sinir sıkışması belirtileri nelerdir?

El bölgesinde yaşanan sinir sıkışması, el ve bilek bölümlerinin tam olarak kullanılmamasına neden olabilir. Tedavi edilmediği müddetçe kalıcı hasarlara da yol açabilir. Bu yüzden böyle durumlarda en kısa sürede alanında uzman bir doktora danışılması önemlidir. Vücudumuzda bulunan sinirler hem rahat hareket etmemizi hem de duyuların doğru bir şekilde çalışmasını sağlar.

Bu sinirlerde herhangi bir hasar ya da baskı meydana geldiğinde beyin tarafından gelen komutları algılayamaz ve zaman içerisinde bu durumdan etkilenen bölgelerde güçsüzlük, duyarsızlık gibi sorunlar yaşanır. Duyarsızlık ve güçsüzlük el bölgesinde yaşanan sinir sıkışmasındaki en önemli belirtilerden biridir. Diğer elde sinir sıkışması belirtileri ise genel olarak şunlardır:

  • El bölgesinde güçsüzlük hissi
  • El bölgesinin duyarsızlaşması
  • Parmaklarda sık sık uyuşma
  • Ellerle eşya ve benzeri bir şey tutmaya çalışırken düşürme
  • Ellerde ve bilek bölgesinde ağrılar
  • Etkilenen el, bilek ve parmaklarda karıncalanma hissi
  • Dokunma gibi cilt duyularında azalma
  • Parmaklarda yanma hissi
  • Bilek bölgesinden kola doğru yayılan ağrı hissi
  • Geceleri uykudan uyanılmasına neden olan uyuşmalar, karıncalanmalar ve ağrı hissi

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Elde sinir sıkışmasına ne iyi gelir?

El ve bilek bölgesinde yaşanan sinir sıkışmaları sonucunda kişiler bu bölgeleri tam olarak kullanamayabilir. Müdahale edilmediğinde şikâyetler daha da fazlalaşır. Karınlanma, uyuşma, yanma ve ağrı hisleri çoğalır, geceleri uyandıran türden sorunlar meydana gelir. Elde sinir sıkışması problemi görüldüğünde vakit kaybetmeden alanında uzman olan bir doktora gidilmesi oldukça önemli bir konudur.

Tedavi edilmediği zaman bu sorunlar gün geçtikçe daha da artar ve sinirlerde kalıcı hasarlar ortaya çıkabilir. Elde sinir sıkışması probleminin görülmemesi için bazı hareketlerden kaçınmak gerekir. Bileğe çok yüklenmemek, ağır işler yapmamak bu noktada önemlidir. Elde sinir sıkışmasına iyi gelen hareketler ile de bu sorunun engellenmesi mümkündür. Bunun için el ve bileğe yönelik bazı egzersizler yapılabilir. Tüm bunların doktor gözetiminde yapılması büyük önem taşır.

Elde sinir sıkışması nasıl geçer?

İnsan vücudunun bilek kısmında yaşanan sinir sıkışması, tıp dilinde karpal tünel sendromu olarak ifade edilmektedir. Bu ismi almasının nedeni bilek bölümünde bulunan karpal tünel alanıdır. Bilekte meydana gelen sıkışmalar hem avuç içlerini hem de parmakları etkilemektedir. Elde sinir sıkışmasının belirtileri boyun fıtığı, omurga ağrıları ile benzer özellikler taşır. Bu yüzden bu ağrıların doğru bir şekilde ayırt edilmesi tedavinin doğru yapılması açısından son derece önemlidir.

El ve bilek bölgesinde yaşanan bu durumun teşhisinde uzmanlar tarafından bazı testler uygulanır. Bu testler bölgede oluşan sinir sıkışmasının ne kadar ilerlemiş olduğunu göstermede oldukça faydalıdır. Elde sinir sıkışması sorunu çözülmediğinde kaslarda da zayıflama meydana gelebilmektedir. Bu durum ilerleyen dönemlerde hem sinirlerde hem de kaslarda kalıcı hasarların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu yüzden herhangi bir belirti görüldüğü anda vakit kaybetmeden bu konuyla ilgili uzman olan bir doktora danışılması önemlidir.

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Parmaklarda sinir sıkışması nasıl tedavi edilir?

Bilek bölgesinde meydana gelen sinir sıkışmalarının en sık etkilendiği yerler parmaklardır. Parmaklarda sinir sıkışması problemi baş gösterdiğinde ve karıncalanma, uyuşma, güçsüzlük, duyarsızlık, kas zayıflaması gibi durumlar meydana geldiğinde vakit kaybı yaşamadan alanında uzman bir doktora gidilmesi, sağlık açısından son derece önemlidir. Sinir sıkışması tedavisinde bazı durumlarda cerrahi müdahalelere ihtiyaç duyulabilir. Tedavi şeklinin cerrahi olabilmesi için ameliyatsız tedavi yöntemlerinin işe yaramamış olması ve kaslarda ciddi zedelenmenin meydana gelmiş olması gerekir. Parmaklarda sinir sıkışması tedavisinde ameliyatsız seçeneğinde uygulanan tedavi yöntemleri ise genel olarak şunlardır:

  • El ve bilek bölgesini zorlayıcı hareketlerden kaçınılması
  • Sinir sıkışması olan bölgelerdeki şikâyetleri azaltmaya yönelik ilaç kullanımı
  • Bilek kısmının doğru pozisyonda durmasına yardımcı olan el bileklik ateli kullanımı
  • Bilek bölgesinde meydana gelen şişliğin azaltılması için soğuk uygulanması
  • Bireyin işi bilek kısmını zorlayıcı bir iş ise buna yönelik önlemlerin alınması
  • Bilek kısmında bulunan karpal tünel alanına enjeksiyon uygulanması
  • El ve bilek kısmını güçlendirmek için birtakım egzersizlerin yapılması

Elde sinir sıkışmasına sıcak su iyi gelir mi?

Bilek bölgesinde ortaya çıkan sinir sıkışması hem bileği hem avuç içini hem de parmakları olumsuz yönde etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. Elde sinir sıkışması olduğunda o bölgenin biraz rahatlayabilmesi için soğuk uygulama yapılmaktadır. Kaynar veya sıcak su ile bu bölgelere uygulama yapmak faydadan çok zarar verebilir.

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