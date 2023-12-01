Bebekler neden kusar? Bebeklerde kusmayı ne keser?

Bebekler, hassas sindirim sistemleri nedeniyle sık sık kusabilirler. Anne sütü veya formülle beslenen bebeklerde kusma, sıkça beslenme sırasında hava yutma, yatarken mideye geri kaçan sıvılar veya mide kaslarının hala gelişmekte olması gibi nedenlerle ortaya çıkabilir. Bu durum genellikle zararsızdır ve bebeklerin büyüme ve gelişimlerini engellemez. Bebeğin çok sık ve büyük miktarlarda kusması, beslenmeyi reddetmesi, susuzluk belirtileri göstermesi veya kusma sonrasında huzursuzluğunun artması durumunda bir sağlık profesyoneli ile iletişime geçmek önemlidir.
Bebeklerin kusma eğiliminde olmalarının birkaç doğal ve normal nedeni vardır. Yeni doğan bebeklerde, yutma refleksi tam olarak gelişmemiş olabilir. Bu durum, bebeklerin sıkça kusmasına neden olabilir. Bu genellikle doğal bir durumdur ve zamanla düzelir. Bebekler, küçük mide kapasiteleri nedeniyle hızlı bir şekilde beslendiklerinde veya ihtiyaçlarından daha fazla besin aldıklarında kusabilirler. Bebekler beslenirken hava yutabilirler, bu da mide içinde hava birikmesine ve kusmaya neden olabilir. Özellikle biberonla beslenen bebeklerde bu durum sıkça görülebilir.
Bazı bebeklerde, mide ve bağırsaklar normalden daha hassas olabilir, bu da refleks kusma sendromuna neden olabilir. Bu durumda bebekler, sıklıkla ve ani bir şekilde kusabilirler. Bebeklerde yaygın olan bir durum olan reflü, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması anlamına gelir. Reflü, mide asidinin yemek borusuna zarar vermesine ve kusmaya neden olabilir. Viral veya bakteriyel enfeksiyonlar, bebeklerde kusmaya neden olabilir. Bu durumda genellikle ateş, ishal ve genel huzursuzluk da görülür. Bebekler, anne sütü veya formülle beslenirken bazı gıdalara karşı alerji geliştirebilir. Bu durumda bebekler kusma, ishal ve diğer alerjik reaksiyon belirtileri gösterebilir.
Bebeklerde kusma oldukça yaygın bir sorundur. Çoğu durumda, kusmanın ciddi bir nedeni yoktur ve kendiliğinden geçer. Ancak, bazı durumlarda kusma, daha ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabilir. Bebeklerde kusmaya ne iyi gelir sorusunun cevabı, kusmanın nedenine göre değişir. Bebeklerde kusmayı ne keser sorusunu soran anne babalar için bebeklerde kusmayı önlemek için alınabilecek bazı önlemler şunlardır:
Bebeklerde kusma genellikle doğal bir durum olsa da, ebeveynler bebeklerinin rahatlamasına ve sağlıklı bir şekilde beslenmelerine yardımcı olmak için bazı önlemleri alabilirler. Ancak, bebekte şiddetli veya sürekli kusma durumları varsa, bir sağlık profesyoneliyle görüşmek önemlidir. Bebeklerde kusmayı hafifletmek ve geçirmek için bazı öneriler:
Bebeğinizin kusma durumu için doktorunuzun önerdiği talimatları takip etmek önemlidir. Doktorunuz gerekirse uygun tedaviyi önerebilir.
Mide üşümesi ve kusma genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden geçer. Midesini üşüten ve kusan çocuğa iyi gelen bazı şeyler şunlardır:
Yeni doğan bebeklerde kusma, oldukça yaygın bir sorundur. Çoğu durumda, kusmanın ciddi bir nedeni yoktur ve kendiliğinden geçer. Ancak, bazı durumlarda kusma, daha ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabilir. Yeni doğan bebeklerde kusmanın tedavisi, kusmanın nedenine göre değişir. Reflüsü olan bebekleri dik tutarak, sık emzirerek veya biberonla besleyerek reflüyü azaltmaya yardımcı olabilirsiniz. Bebeğinize alerji veya intoleransı olan yiyecekleri veya maddeleri vermemeniz önemlidir.
Bebeğinizin kusması enfeksiyondan kaynaklanıyorsa, doktorunuz antibiyotik veya diğer ilaçlar verebilir. Mide gribi genellikle kendiliğinden geçer. Bebeğinizi bol sıvı ile beslemeniz ve dinlenmesini sağlamanız önemlidir. Yeni doğan bebeklerde kusmayı önlemek için alınabilecek bazı önlemler şunlardır: