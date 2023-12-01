Bebekler neden kusar? Bebeklerde kusmayı ne keser?

Bebekler, hassas sindirim sistemleri nedeniyle sık sık kusabilirler. Anne sütü veya formülle beslenen bebeklerde kusma, sıkça beslenme sırasında hava yutma, yatarken mideye geri kaçan sıvılar veya mide kaslarının hala gelişmekte olması gibi nedenlerle ortaya çıkabilir. Bu durum genellikle zararsızdır ve bebeklerin büyüme ve gelişimlerini engellemez. Bebeğin çok sık ve büyük miktarlarda kusması, beslenmeyi reddetmesi, susuzluk belirtileri göstermesi veya kusma sonrasında huzursuzluğunun artması durumunda bir sağlık profesyoneli ile iletişime geçmek önemlidir.

Bebekler neden kusar?

Bebeklerin kusma eğiliminde olmalarının birkaç doğal ve normal nedeni vardır. Yeni doğan bebeklerde, yutma refleksi tam olarak gelişmemiş olabilir. Bu durum, bebeklerin sıkça kusmasına neden olabilir. Bu genellikle doğal bir durumdur ve zamanla düzelir. Bebekler, küçük mide kapasiteleri nedeniyle hızlı bir şekilde beslendiklerinde veya ihtiyaçlarından daha fazla besin aldıklarında kusabilirler. Bebekler beslenirken hava yutabilirler, bu da mide içinde hava birikmesine ve kusmaya neden olabilir. Özellikle biberonla beslenen bebeklerde bu durum sıkça görülebilir.

Bazı bebeklerde, mide ve bağırsaklar normalden daha hassas olabilir, bu da refleks kusma sendromuna neden olabilir. Bu durumda bebekler, sıklıkla ve ani bir şekilde kusabilirler. Bebeklerde yaygın olan bir durum olan reflü, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması anlamına gelir. Reflü, mide asidinin yemek borusuna zarar vermesine ve kusmaya neden olabilir. Viral veya bakteriyel enfeksiyonlar, bebeklerde kusmaya neden olabilir. Bu durumda genellikle ateş, ishal ve genel huzursuzluk da görülür. Bebekler, anne sütü veya formülle beslenirken bazı gıdalara karşı alerji geliştirebilir. Bu durumda bebekler kusma, ishal ve diğer alerjik reaksiyon belirtileri gösterebilir.

Bebeğim kusuyor ne yapmalıyım?

Bebeklerde kusma oldukça yaygın bir sorundur. Çoğu durumda, kusmanın ciddi bir nedeni yoktur ve kendiliğinden geçer. Ancak, bazı durumlarda kusma, daha ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabilir. Bebeklerde kusmaya ne iyi gelir sorusunun cevabı, kusmanın nedenine göre değişir. Bebeklerde kusmayı ne keser sorusunu soran anne babalar için bebeklerde kusmayı önlemek için alınabilecek bazı önlemler şunlardır:

Bebekleri dik tutarak besleyin veya biberonla besleyin.

Bebekleri sık emzirin veya biberonla besleyin.

Bebeklere alerji veya intoleransı olan yiyecekleri veya maddeleri vermeyin.

Bebeklerin ellerini temiz tutun.

Bebeklerde kusma nasıl geçer?

Bebeklerde kusma genellikle doğal bir durum olsa da, ebeveynler bebeklerinin rahatlamasına ve sağlıklı bir şekilde beslenmelerine yardımcı olmak için bazı önlemleri alabilirler. Ancak, bebekte şiddetli veya sürekli kusma durumları varsa, bir sağlık profesyoneliyle görüşmek önemlidir. Bebeklerde kusmayı hafifletmek ve geçirmek için bazı öneriler:

Bebekleri yavaş ve sakin bir şekilde beslemek önemlidir. Hızlı ve aceleyle beslenmek, hava yutma ve kusma riskini artırabilir.

Bebeklerinizi beslerken ve hemen sonra dik bir pozisyonda tutmak, mide içeriğinin geri kaçmasını önleyebilir.

Biberon veya meme kullanımı sırasında bebeğin hava yutmasını engellemek için uygun pozisyonları ve teknikleri kullanmak önemlidir.

Bebeklere sık ve küçük öğünler vermek, mideyi aşırı doldurmamak ve sindirim sistemini rahatlatmak için yardımcı olabilir.

Bebeğin reflü sorunu varsa, besleme sırasında başın yüksek bir pozisyonda tutulması ve bebeği bir süre dik pozisyonda tutmak yardımcı olabilir.

Eğer bebeğinizin kusma sorunu devam ediyorsa, anne sütü veya formül değişikliği düşünülebilir. Belirli bir gıdaya karşı alerjisi olabileceğinden, alerjen gıdalardan kaçınılmalıdır.

Bebeklerinizi sık sık küçük miktarlarda sıvılarla beslemek, dehidrasyon riskini azaltabilir.

Bebeğinizin kusma durumu için doktorunuzun önerdiği talimatları takip etmek önemlidir. Doktorunuz gerekirse uygun tedaviyi önerebilir.

Midesini üşüten kusan çocuğa ne iyi gelir?

Mide üşümesi ve kusma genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden geçer. Midesini üşüten ve kusan çocuğa iyi gelen bazı şeyler şunlardır:

Bol sıvı almasını sağlayın. Su pediatrik elektrolit solüsyonu veya meyve suyu gibi sıvılar verebilirsiniz.

Su pediatrik elektrolit solüsyonu veya meyve suyu gibi sıvılar verebilirsiniz. Düşük yağlı ve az şekerli yiyecekler verin. Muz, elma püresi, pirinç lapası gibi yiyecekler verebilirsiniz.

Muz, elma püresi, pirinç lapası gibi yiyecekler verebilirsiniz. Çocuğunuzu dinlendirin. Fazla hareket etmesine izin vermeyin.

Fazla hareket etmesine izin vermeyin. Çocuğunuzun ateşi varsa, ateş düşürücü verebilirsiniz.

Limon suyu: Limon suyu, mideyi yatıştırmaya ve kusmayı önlemeye yardımcı olabilir. Çocuğunuza limon suyunu suyla karıştırarak verebilirsiniz.

Limon suyu, mideyi yatıştırmaya ve kusmayı önlemeye yardımcı olabilir. Çocuğunuza limon suyunu suyla karıştırarak verebilirsiniz. Zencefil: Zencefil, mide bulantısını ve kusmayı önlemeye yardımcı olabilir. Çocuğunuza zencefil çayı veya zencefil yağı verebilirsiniz.

Zencefil, mide bulantısını ve kusmayı önlemeye yardımcı olabilir. Çocuğunuza zencefil çayı veya zencefil yağı verebilirsiniz. Papatya çayı: Papatya çayı, mide bulantısını ve kusmayı önlemeye yardımcı olabilir. Çocuğunuza papatya çayı verebilirsiniz.

Yeni doğan bebeklerde kusmaya ne iyi gelir?

Yeni doğan bebeklerde kusma, oldukça yaygın bir sorundur. Çoğu durumda, kusmanın ciddi bir nedeni yoktur ve kendiliğinden geçer. Ancak, bazı durumlarda kusma, daha ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabilir. Yeni doğan bebeklerde kusmanın tedavisi, kusmanın nedenine göre değişir. Reflüsü olan bebekleri dik tutarak, sık emzirerek veya biberonla besleyerek reflüyü azaltmaya yardımcı olabilirsiniz. Bebeğinize alerji veya intoleransı olan yiyecekleri veya maddeleri vermemeniz önemlidir.

Bebeğinizin kusması enfeksiyondan kaynaklanıyorsa, doktorunuz antibiyotik veya diğer ilaçlar verebilir. Mide gribi genellikle kendiliğinden geçer. Bebeğinizi bol sıvı ile beslemeniz ve dinlenmesini sağlamanız önemlidir. Yeni doğan bebeklerde kusmayı önlemek için alınabilecek bazı önlemler şunlardır:

Bebekleri dik tutarak besleyin veya biberonla besleyin.

Bebekleri sık emzirin veya biberonla besleyin.

Bebeklere alerji veya intoleransı olan yiyecekleri veya maddeleri vermeyin.

Bebeklerin ellerini temiz tutun.







