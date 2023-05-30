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Elinde pompalı tüfekle sokak ortasında ateş açtı!

30.05.2023 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta bir kişi, elindeki pompalı tüfekle sokak ortasında rastgele ateş açtı. Vatandaşlar panikle kaçışırken, zanlı polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Elinde pompalı tüfekle sokak ortasında ateş açtı!

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Bülent Y., eline aldığı pompalı tüfekle Tahir Karaoğuz Sokak Gazipaşa Caddesi üzerinde rastgele havaya ateş açmaya başladı. Caddede silah seslerini duyan vatandaşlar panikle kaçışmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bu sırada Bülent Y. elindeki tüfekle havaya yaklaşık 8 el ateş açtı. Şüpheli, olaydan sonra taksi durağında beklemeye başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Bülent Y.’yi yakalayarak polis merkezine götürdü.

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Ekipler, çevredeki bazı iş yerlerinde maddi hasar meydana geldiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipler, şerit çekilerek kapatılan sokakta delil niteliğindeki boş kovanları topladı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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Zonguldak pompalı tüfek

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