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  4. Elinde sopayla çıraklarını yerde süründürmüştü! Iğdır Valiliği duyurdu: Berber gözaltına alındı

Elinde sopayla çıraklarını yerde süründürmüştü! Iğdır Valiliği duyurdu: Berber gözaltına alındı

27.09.2023 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da çıraklarına yarı çıplak halde şınav çektirip süründüren berberin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Elinde sopayla çıraklarına "Bundan sonra karşı geleni, saygısızlık yapanı affetmeyeceğim" diye de bağıran berber E.D. için Iğdır Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Valilikten yapılan açıklamada adli süreç başlatıldığı bildirildi.

Elinde sopayla çıraklarını yerde süründürmüştü! Iğdır Valiliği duyurdu: Berber gözaltına alındı

Bağlar Mahallesi'nde berberlik yapan E.D, sözünü dinlemeyen çalışanlarını ceza olarak soyundurup dükkanın içinde süründürdü.

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E.D. çıraklarına "Arkadaşlar, bundan sonra ustasına karşı gelen, birbirine laf atan, saygısızlık yapanları affetmeyeceğim" diye seslenirken, o anlar bir müşteri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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E. D.'nin sürünmek istemeyen çırağına da "Dövmek istemiyorum, sürün kardeşim" dediği görüntülerde yer aldı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, tepki topladı.

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ŞAKA YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çıraklarına şaka yaptığını ifade eden F. D., "Arkadaşlara şaka yaptık. Biz hep gülüp eğlenip çalışıyoruz. Görüntüleri çeken müşterimiz de şaka olsun diye yapmış. Bu duruma düşeceğimi hiç düşünmedim, üzgünüm" dedi.
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GÖZALTINA ALINDI

Eline sopa alarak çalışanlarının başında duran E.D’nin bu anları sosyal medyada paylaşılınca, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri devreye girip E.D’yi gözaltına aldı.

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VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilikten konuyla ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise, “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında, 'Berber çıraklarını şınav çektirip, süründürdü' başlıklı haber ve paylaşımlar yer almıştır. İlimizde faaliyet gösteren bir kuaför,de çekildiği anlaşılan görüntülerle ilgili olarak E.D. isimli şüpheli şahıs Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştır. Görüntülerde yer alan mağdurlar 15 yaşındaki S.U, 13 yaşındaki A.T. ve 18 yaşındaki E.P. Çocuk Şube Müdürlüğüne intikal ettirilmiş olup, olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.


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Berber Iğdır

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