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  4. Elindeki bıçakla eşi ve çocuğunun yanına gidiyordu! Polisi görünce kendi boğazına dayadı

Elindeki bıçakla eşi ve çocuğunun yanına gidiyordu! Polisi görünce kendi boğazına dayadı

14.05.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da kızına ve kendisine zarar vereceği düşüncesiyle polise haber veren Deniz N.'nin eşi Zahit Deniz N., psikiyatri kliniğinde tedaviye alındı. Zahit Deniz N., polisi görünce elindeki bıçağı kendi boğazına dayamış, 1,5 saatte teslim olması için ikna edilmişti. Deniz N., polise verdiği ifadede, eşinin psikolojik rahatsızlığı olduğunu, tedaviyi kabul etmediğini ve son günlerde davranışlarının değiştiğini, kendisine ya da çocuklarına herhangi bir şiddette bulunmadığını söyledi.

Elindeki bıçakla eşi ve çocuğunun yanına gidiyordu! Polisi görünce kendi boğazına dayadı

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Konya'nın Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Ulvi Sokakta bir sitenin 12'nci katında meydana geldi. Deniz N., belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Zahit Deniz N.'yi, kızı ve kendisine zarar vereceği düşüncesiyle kapıyı kilitleyip, eve almadı. Ardından polisi arayan Deniz N., eşinin kendisine ve kızına zarar vereceği ihbarında bulundu. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİSİ GÖRÜNCE ELİNDEKİ BIÇAĞI KENDİ BOĞAZINA DAYADI

Apartmanın koridorunda bekleyen Zahit Deniz N., ihbar üzerine gelen polisi görünce de elindeki bıçağı boğazına dayadı. Polis, Zahit Deniz N.'yi ikna etmeye çalıştı. İkna olmaması üzerine Zahit Deniz N.'nin eve girip eşi ve kızına zarar verme ihtimaline karışı bölgeye itfaiye ekibi çağrıldı. Çiftin evdeki kızları Zeynep N. (6), 12'nci kattaki evlerinin balkonundan itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Panik atağı bulunan Deniz N. de polis eşliğinde evde bekletildi. Zahit Deniz N. ise 1,5 saatte teslim olması için ikna edildi. Anne ile kızı Zeynep N. de itfaiye ve güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

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Zahit N., Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri ve müzakereci polisin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu ikna olup teslim oldu. Zahit Deniz N., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay sonrası evden çıkartılan Deniz N.'nin eşinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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PSİKİYATRİ KLİNİĞİ'NDE TEDAVİYE ALINDI

Deniz N., polise verdiği ifadede, eşinin psikolojik rahatsızlığı olduğunu, tedaviyi kabul etmediğini ve son günlerde davranışlarının değiştiğini, kendisine ya da çocuklarına herhangi bir şiddette bulunmadığını söyledi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Zahit N., hakkında intihara teşebbüs konusunda işlem başlatıldı. Cumhuriyet savcısı talimatıyla Beyhekim Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü'ne götürülerek tedaviye alınan Zahit Deniz N.'ye doktor raporu sonrasında işlem başlatılacak.
Deniz N., ile kızı Zeynep’in ise evlerine döndüğü öğrenildi.

(DHA)


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