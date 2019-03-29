Elindeki fotoğrafla sokak sokak onu arıyor! 'Eve bile giremiyorum'

8 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucunda felç geçirip, tekerlekli sandalyeye mahkum olan Birol Önkür, iki aylıkken aldığı ve 'Muzi' adını verdiği 3 yaşındaki Pomeryan Boo cinsi köpeğini dışarıya çıkardı. Bahçede bir anda gözde kaybolan köpeğin dönmemesi üzerine Birol Önkür, çevredeki gidebileceği yerlere baktı, ancak bulamadı.

El ilanı ile bulmayı ümit ediyor

Birol Önkür, köpeğinin bulunamaması üzere , sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını paylaşıp, bastırdığı el ilanlarını, tekerlekli sandalyesi ile sokak sokak gezerek, duvarlara yapıştırıp, insanlara soruyor.

5 gündür, 15 mahallede tamamen gezdiğini ancak köpeği 'Muzi'yi bulamadığını belirten, Birol Önkür, "Muzi ile beraber yatıyorum o olmadan eve bile giremiyorum, gören duyan varsa haber versin. Yalnız bir hayatım vardı, 'Muzi'yi sahiplendim.

Artık o benim hayat arkadaşım olmuştu. Hayatıma tekerlekli sandalye ile devam ediyorum iyi bir arkadaş olmuştu bana. Her şeyi beraber yapıyorduk. 5 gündür uyuduğumu söyleyemem.