HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Elindeki Uzi tipi silahı gören polisi aradı, gerçek bakın ne çıktı

Elindeki Uzi tipi silahı gören polisi aradı, gerçek bakın ne çıktı

20.07.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nde seyir halindeki araçtan Uzi tipi silah sarkıttığı görünen vatandaş ekipleri alarma geçirdi. Diğer sürücüler tarafından yapılan ihbar sonrası şüpheliler durduruldu. Polisin yaptığı inceleme sonucu silahın oyuncak olduğu ortaya çıktı.

Elindeki Uzi tipi silahı gören polisi aradı, gerçek bakın ne çıktı

Hareketli anların yaşanmasına neden olan olay, İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Anıtpark mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan gri renkli hafif ticari aracın içinde oturan bir şahıs, elinde Uzi benzeri tabancayı aracın camından sarkıttı. Çevrede başka bir sürücü tarafından fotoğraflanan olay, polis ekiplerine ihbar edildi.

OYUNCAK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine harekete geçen Emniyetin güçleri aracı Başiskele ilçesinde polis kontrol noktasında durdurdu. Yapılan arama neticesinde araçtan sarkıtılan silahın oyuncak olduğu ortaya çıktı. Polis tarafından ikaz edildikten sonra sürücü yoluna devam etti. (İHA)

AW671320_02

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanına aldığı paralarla 4'üncü kattan atladı! Arkadaşları ise öyle bir şey yaptı kiYanına aldığı paralarla 4'üncü kattan atladı! Arkadaşları ise öyle bir şey yaptı ki
Liderlerden üçlü görüşme! Terörle mücadele...Liderlerden üçlü görüşme! Terörle mücadele...
Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Eymen'in katillerinin cezaları belli olduTürkiye bu vahşeti konuşmuştu! Eymen'in katillerinin cezaları belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklediği anlar! Kameralar hareketlerine odaklandı, 1 dakika boyunca...

Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklediği anlar! Kameralar hareketlerine odaklandı, 1 dakika boyunca...

Bir il yıkıldı! Saatler sonra acı haber geldi

Bir il yıkıldı! Saatler sonra acı haber geldi

Kızını gören şaşkına dönüyor! Annesinin kopyası

Kızını gören şaşkına dönüyor! Annesinin kopyası

Çekimler başladı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat sette birlikte görüntülendi

Çekimler başladı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat sette birlikte görüntülendi

13 aylık Muhammed'in feci sonu!

13 aylık Muhammed'in feci sonu!

Diyanet'ten 'Cübbeli Ahmet'e yanıt! 'Rahatsız edici ve üzücü'

Diyanet'ten 'Cübbeli Ahmet'e yanıt! 'Rahatsız edici ve üzücü'

İlginizi Çekebilir

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.