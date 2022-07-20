Elindeki Uzi tipi silahı gören polisi aradı, gerçek bakın ne çıktı

Hareketli anların yaşanmasına neden olan olay, İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Anıtpark mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan gri renkli hafif ticari aracın içinde oturan bir şahıs, elinde Uzi benzeri tabancayı aracın camından sarkıttı. Çevrede başka bir sürücü tarafından fotoğraflanan olay, polis ekiplerine ihbar edildi.

OYUNCAK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine harekete geçen Emniyetin güçleri aracı Başiskele ilçesinde polis kontrol noktasında durdurdu. Yapılan arama neticesinde araçtan sarkıtılan silahın oyuncak olduğu ortaya çıktı. Polis tarafından ikaz edildikten sonra sürücü yoluna devam etti. (İHA)



