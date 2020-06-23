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Ellere ve parmaklara göre en uygun tırnak modelleri

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sert fakat esnek bir yapıya sahip olan tırnaklar, vücudun dış etkenlerle en sık karşılaşan tabakası.

Ellere ve parmaklara göre en uygun tırnak modelleri

Sert fakat esnek bir yapıya sahip olan tırnaklar, vücudun dış etkenlerle en sık karşılaşan tabakası. Bu yüzden saç ve deri tabakası gibi zaman zaman yenilenmesi gerekir ve bunu her gün, gözle görülemeyecek bir hızda uzayarak yapar. Tırnakların uzama hızındaki yavaşlama, üzerinde oluşan çizgiler, sertliğini kaybetmesi ve kolayca kırılır hale gelmesi, metabolizmada ters giden bir şeyler olduğunun habercisi sayılır. Başta beslenme olmak üzere tırnak yeme, sigara kullanımı gibi kötü yaşam alışkanlıkları da tırnak sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerdir.

Eller ve tırnaklar her zaman göz önünde oldukları için, estetik kavramının da önemli bir parçasıdır. Temiz ve düzgün kesilmiş tırnaklar, hem erkek hem de kadın için, kendisine verdiği değerin işareti kabul edilir. Öte yandan manikür ve pedikür makyajın önemli bileşenleridir.

Tırnak Şekli Nasıl Değiştirilir?

Herkesin doğuştan gelen, doğal bir tırnak şekli ve yapısı vardır. Temel olarak makasla boyunu, törpüyle de şeklini belirleriz. Son yıllarda tırnak şekillendirme üsluplarında eskiye nazaran çok daha fazla seçenek olduğunu görüyoruz. Tırnak kozmetiklerinin çeşitliliği bir tarafa, eskiden sadece sahne makyajı olarak karşımıza çıkan tırnak şekilleri, bugün artık gündelik hayatımıza da girmiş durumda. Sadece törpüleyerek değil, değişik renklerde ojeleri bir arada kullanarak, değişik efektler yaratmak mümkün. Böylece tırnakları ve parmakları olduğundan daha uzun ve daha ince, yani daha zarif göstermek elinizde.

1. Kare

kare tırnak

Son zamanlarda en sık rastladığımız model, "küt" olarak da bilinen kare tırnak modeli. Elleri daha kısa ve kalın göstermek gibi bir

dezavantajı olsa da eğer elleriniz ince ve uzunsa, özellikle kısa ve orta uzunluktaki tırnaklarınız için tercih edebilirsiniz. Bu model tırnağın ucu ve yanları, tırnak yatağına paralel şekilde ve cetvelle çizilmiş gibi dümdüz törpülenerek elde ediliyor. Sert köşeli kenarlarının, ellerini çok kullananlar için çok da konforlu olmadığı ve kırılmalara karşı daha hassas olduğu unutulmamalı.

2. Kare - oval

squoval

Parmaklarınız kısa ve kalınsa ama ille de tırnaklarınız küt olsun istiyorsanız, yanlarından hafif bir kavis vererek, yuvarlatarak törpülemelisiniz. Yani tırnağın uç kısmı aynı kare tırnakta olduğu gibi dümdüz, köşeleri ise hafif bir bombe verilerek yuvarlatılmış olacak. Kare şekli verilmiş tırnaklar uzadıkça, kenarlarına bu şekilde bir kavis vererek kare tırnağın sert görünümü yumuşatılabilir. Kare tırnak modelinden daha kullanışlıdır.

3. Yuvarlak

yuvarlak tırnak

Parmaklarımızı en rahat ve verimli kullanabildiğimiz model bu. Hem tırnakların direncini hem de kavrama yeteneğini artıran bu model, her parmak şekliyle de uyumlu bir görüntü verir. Tırnaklarınıza hiçbir kozmetik uygulama yapmayacak olsanız bile, dayanıklılığını artırmak için bu şekilde kesebilirsiniz.

4. Oval

oval tırnak

Yuvarlak modelle birlikte kullanımı en rahat tırnak modeli olduğunu söyleyebiliriz. Elleriniz küçük ya da parmak boyunuz kısaysa, yuvarlak model yerine ovali tercih edebilirsiniz. Böylece parmaklarınız daha ince ve uzun görünür.

5. Badem

badem tırnak kesimi

Stiletto ile oval modelin kombinasyonu diyebiliriz. Tırnaklar kenarlarından uca doğru törpülenerek inceltilir ama ucu sivriltilmez. Yani şekli tam olarak, adını aldığı bademe benzer. Hem konforlu hem de şık bir model olarak gündelik kullanıma da uygundur. Yeterli inceliği verebilmek için tırnak boyunun ortalamanın üzerinde (ortalama 5mm) olması gerekir. Özellikle koyu renk ojeler bu tırnaklara çok yakışır.

6. Balerin

balerin tırnak

Adını balerinlerin parmak uçlarında yükseldikleri pozisyondaki ayak şeklinden alan bu model; kenarları oval, uçları küt (kare) olan modeldir. Yuvarlak hatlı kenarlar ellerinizi daha uzun gösterir. Diğer yandan sert bir şekilde sonlanan uç kısmı da kararlı, prensip sahibi algısını güçlendirir.

7. Stiletto

stiletto tırnak

70'lerde kaldığını düşündüğümüz sivri tırnak modelinin bugünlerde yeniden moda olduğunu görüyoruz. Tırnaklar kenarlarından uca doğru inceltilerek ve sivriltilerek törpülenir. İstenen etkiyi yaratabilmesi için tırnakların oldukça uzun olmaları gerekir. Çok da kullanışlı olmayan bu model özel günler için tercih edilebilir.

Her model ve her renk, herkeste aynı etkiyi yaratmaz. Ellerinizin şekli, parmaklarınızın uzunluğu ve kalınlığı, ten renginiz, yaşınız, kıyafetiniz, yüz makyajınız hatta bulunduğunuz ortam ve mesleğiniz, tırnak modelinizin etkisini belirleyen faktörlerdir.

Geniş Tırnaklar Nasıl Daraltılır?

Geniş yataklı tırnaklar parmakların olduğundan daha kısa görünmesine sebep olur. Tırnak yatağını kozmetik yöntemlerle küçültemeyiz ama törpüyü ve oje fırçasını ustaca kullanarak daha dar görünmelerini sağlayabiliriz. Bunun için, törpüyü parmağın yanlarından dik açıyla değil, ortaya doğru hafif eğimli tutmak gerekir. Tırnaklar yanlarından, ileriye değil ortaya doğru törpülenmelidir. Bunu yaparken karşılıklı iki kenarın eşit oranda incelmesine dikkat etmek gerekir. Önce bir kenarı sonra diğer kenarı şekillendirmek yerine, törpüyü bir sağdan bir soldan olacak şekilde hareket ettirerek bu kontrolü sağlamak daha kolay olur.

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